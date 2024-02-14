Tıpta devrim: İnsanlara uygun organlara sahip domuz yetiştirildi

PorMedTec'in ABD'li biyoteknoloji firması eGenesis ile birlikte geliştirdiği projede, organları insanlarda kullanılmaya uygun üç domuz yavrusu yetiştirildi.

Pazar günü doğan yavrular, bağışıklık sisteminin organları reddetmesi ve yabancı organ aktarımı için yoğun bir genetik mühendislik çalışmasının sonucu olarak dünyaya geldi.

Bu projede eGenesis'in ürettiği genetiği düzenlenmiş domuz hücreleri, bazı hücre klonlama teknikleri kullanılarak genetik açıdan modifiye edilmiş domuz embriyoları oluşturulmasında kullanıldı. Daha sonra da bu embriyolar, anne domuzun rahmine yerleştirildi. Sonuç olarak bu üç yavru, sezaryen doğum yöntemiyle dünyaya geldi.

Organ bağışı bekleyen hastalara umut olabilir

Webtekno'dan aktarıldığına göre, bu gelişme, yaşanan organ bağışı krizi ile birlikte ele alındığında önemli bir atılıma dikkat çekmiş oluyor. Şu anda çalışmanın yapıldığı Japonya'da 16 bin kişi organ beklerken yılda yalnızca 400 organ nakli yapılıyor.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002-2023 yılları arasında 74 bin 704 organ nakli gerçekleştirildi. Ülkemizde organ bağışı bekleyen hasta sayısı da aynı araştırmada 33 bin 701 olarak açıklanmıştı.

Zenotransformasyon adı verilen, farklı türler arasında hücre ya da organ aktarımına dayanan yeni yöntemin, organ bekleyen hastalara umut olacağı düşünülüyor.