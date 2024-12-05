Turizm sektörü İzmir’de buluştu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliği ile düzenlenen “18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi” ile İZFAŞ tarafından düzenlenen “TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı”, sektörü İzmir’de buluşturdu.

Fuarların başarısı için sektörün tüm paydaşlarının iş birliği ile gerçekleştirilmelerinin önemli olduğunu dile getiren TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “Fuarlarda destinasyon pazarlaması yapan stantlara katılımcı çeken ana unsur insan. Ancak profesyonel yöneticiler sık değişiyor. Bu değişiklikler destinasyon tanıtımlarının başa dönmesine sebep oluyor. Fuar öncesi randevu hazırlığı çok önemli. 300 profesyonel ekibimizin çalışmaları sayesinde turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak amacıyla yola çıktığımız Turizm Yüzyılı Projesi’ne devam ediyoruz” dedi.

TÜRSAB olarak tüm alt ihtisas alanlarıyla birlikte 50 yıldır sektörü geliştirmek için çalıştıklarını belirten Eker, “Geleceği öngören, pastadan pay almak yerine, ortaya bir pasta daha koymaya çalışan bir mücadele içerisindeyiz. Türkiye’deki turizm yatırımlarını pazarlayan işletmeler seyahat acenteleridir. Ülke istihdamı ve döviz girdisine katkı sağlayan üyelerimizi kutluyorum. Dünya turizminde 5’inci sıradayız. Hiçbir sektör bu başarıyı sağlayamadı. Bu başarı, Türk turizm sektörünün birlik beraberlik içerinde omuz omuza çalışmasının eseri” diye konuştu.



Selami Özpoyraz: “Sağlık turizmine önem veriyoruz”



Seyahat endüstrisinin bir destinasyonu tanıtmak için en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, “Dünya genelinde her gün seyahat eden kişi sayısı artıyor. Seyahat endüstrisi 2023’te küresel gelire 18 trilyon dolar katkı yaptı. Sektörün gelir getirici etkisinin yanı sıra istihdam yaratıyor olması da çok önemli. İzmir’e 2024’ün ilk 7 ayında 913 bin civarında yabancı turist geldi. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısı ise yüzde 14 arttı. Çalışmalarımızla birlikte bu sayının devamlı artacağını öngörüyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak, başta sağlık turizmi ile ilgili seyahat eden kişiler olmak üzere turistlerin İzmir’e gelmesi için tanıtım yapıyoruz. Yerinde tanıtım çalışmalarına önem veriyoruz. Fuar desteği veren tek odayız” dedi.