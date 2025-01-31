Türkiye’de de satılan antibiyotik için ölümcül alarmı verildi! Raflardan kaldırılıyor

Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan Bactrim hakkında alarm verildi. Türkiye’de de özellikle çocuk yaştaki enfeksiyonlarda sıkça başvurulan antibiyotiğin ölüme kadar gidebilen aşırı yan etkilere sebep olabileceği anlaşıldı.

Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılıyor

Her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından kullanılan Bactrim, genellikle kulak, göğüs ve mide enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor

12 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor.

Nadir görülen bu komplikasyonu araştıran uzmanlar, Bactrim'in uzun vadeli zararları konusunda daha fazla araştırma yapılmasını ve ilacı tanımlamadan önce risk faktörlerini araştıran testler yapılmasını talep ediyor.

Bactrim raflardan kaldırılıyor

2021'deki raporda yer alan hastaların üçte biri hayatını kaybederken, yüzde 20'sine akciğer nakli yapılması gerekti. İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi. Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.