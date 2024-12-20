2025, ENA Hazır Beton için yatırım yılı olacak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’deki ticari faaliyetlerine 1950 yılında akaryakıt bayiliğiyle başlayan ve aradan geçen zaman içinde bugünkü adıyla markalaşan Denizler Grup; madencilik, nakliye, inşaat ve asfalt üretimi sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Taahhüt işleri ve yol yapım projeleri üstlenen Denizler Grup, belediyeler ve özel sektörle paydaş çalışmalar gerçekleştiriyor. Günlük 5 bin tonun üzerinde agrega üretip yol yapım projelerine nitelikli asfalt imal eden Denizler Grup, ENA markasıyla hazır beton sektöründeki yerini aldı. Yüksek kaliteli üretim için kurdukları 10 bin metrekarelik modern tesislerin ileri teknolojiyle donatıldığını belirten Denizler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, “ENA Hazır Beton olarak, tam otomasyon sistemlerimiz sayesinde maksimum verimlilik ve kaliteyi garanti ediyoruz. Bu doğrultuda, taleplere üst düzeyde yanıt verecek bir üretim hattına sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.



Beton santralinin kapasitesini artıracağız

2025 yılında başlayacak birçok proje için şimdiden hazır olduklarını ve en güçlü tedarikçilerden bir tanesi olarak fark yaratmak istediklerini dile getiren Nafiz Deniz, “2025 bizim için bir yatırım yılı olacak. Önümüzdeki süreçte hem üretim parkurumuzu genişletecek hem de teknolojik altyapımızı güçlendireceğiz. Aynı zamanda araç parkurumuza da ilaveler yapacağız. Mevcuttaki 1 adet beton santralimizin kapasitesini ihtiyaçlar doğrultusunda artıracağız. Yeni açılan Kerimler Taş Ocağı ve Mersin Toroslar Madencilik iştiraklerimiz, hammadde teminini güçlendirerek üretim kapasitemizi artırmamıza olanak tanıyacak. Ayrıca enerji ve inşaat sektöründe güçlenmeyi amaçlayan projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırımlarla büyüyüp rekabet gücümüzün artırarak, devasa projelere daha hızlı yanıt vereceğiz” açıklamasında bulundu.



Liman genişleme projesinde görev alıyor

‘Kalkınma temelden başlar’ anlayışıyla bölgesel altyapının güçlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizen Nafiz Deniz, Mersin’in gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda yer almayı hedeflediklerinden söz etti. Bu kapsamda dünyanın en büyük 100 limanı arasında bulunan Mersin Uluslararası Limanı’ndaki genişleme çalışmalarında görev aldıklarına işaret eden Nafiz Deniz, “Hali hazırda devam eden projeye sağladığımız deniz dolgu malzemeleriyle inşa sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyoruz. Denizler Grup’un ana stratejisi, temel faaliyet alanı olan inşaat-taahhüt ve asfalt-agrega üretim sektöründeki özellikli konumunu korumak ve kuvvetlendirmektir. Gelişme ve büyüme stratejimiz ise taahhüt ve üretim alanında kazanılan yıllara dayalı deneyim ve birikimin, bölgesel ve ulusal gelişim fırsatı görülen diğer iş alanlarına yatırımcı kimliğiyle yansıtılması temelinde yapılandırılmıştır” diye konuştu.



Çözüm ortaklığı sundukları tüm projelerin temelinde üst düzey memnuniyet olgusunun bulunduğunu vurgulayan Denizler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Deniz, tüm üretim süreçlerin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Türkiye Hazır Beton Birliği EN 13108-1:2006/(+AC: 2008), EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2004 ve EN 13242+A1:2007 gibi çeşitli kalite sertifikalarıyla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.