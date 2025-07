Adana OSB, Japon devi Sumitomo’nun radarında

Takip Et

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), uluslararası yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Japonya merkezli ve dünyanın en büyük sanayi ve ticaret gruplarından biri olan Sumitomo Corporation yetkilileri Kazuma Suzuki ve İrfan Arslan, AOSB’yi ziyaret etti. Ziyarette Japon heyet, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile bir araya gelerek bölgenin altyapı kapasitesi, yatırım avantajları ve sanayi çeşitliliği hakkında bilgi aldı.



Konuk heyete bölgeye yatırımın avantajlarını anlatan AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar, Adana’nın sunduğu fırsatlara dikkat çekerek “Bölgemiz, yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya açılan kapı konumunda. Hem lojistik hem de coğrafi açıdan çok güçlü bir noktadayız. Limanlara yakınlığımız, karayolu ve demiryolu bağlantılarımız, enerji altyapımız ve güçlü sanayi kültürümüzle yatırımcılar için sürdürülebilir ve stratejik bir üretim üssü sunuyoruz” dedi. Büyüknacar, uluslararası yatırımların yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, ülke ekonomisinin küresel rekabetteki yerini de doğrudan etkilediğini belirterek, “Bu nedenle Sumitomo Corp. gibi dünya çapında itibara sahip firmaların bölgemize ilgisi son derece kıymetlidir. Biz AOSB olarak; üretimden lojistiğe, istihdamdan teknoloji transferine kadar her alanda bu iş birliklerini artırmak istiyoruz” diye konuştu.



Akpınar: AOSB, yüksek standartları ve çevreci vizyonu ile fark yaratıyor”



Ziyarette bölgenin teknik altyapısı hakkında bilgi paylaşımında bulunan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı tamamlanmış, çevreye duyarlı, yatırımcı dostu bir ekosisteme sahiptir. Fiziksel ve dijital altyapılarımızla üretimin her aşamasını destekleyen bir sistem kurduk. Arıtma sistemlerinden enerji altyapısına, sanayi-üniversite iş birliklerinden teknik eğitim yatırımlarına kadar her alanda sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla çalışıyoruz. Sumitomo gibi global markaların ilgisi, bu vizyonun doğru şekilde ilerlediğini gösteriyor.”



Bölgenin yatırım olanaklarını yerinde incelediler



Sumitomo Corp. yetkilileri, ziyarette bölgedeki mevcut yatırım olanaklarını yerinde inceleyerek, AOSB’nin lojistik avantajları, çevre altyapısı ve sanayi profili hakkında kapsamlı bilgi aldı. Taraflar, olası işbirliği alanlarını değerlendirdi.