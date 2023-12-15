Adana’da 3 milyar liralık içme suyu ve arıtma projesinin temeli atıldı

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 3 milyar liralık projenin temel atma töreni İmamoğlu ilçesinde düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende sanatçı Kıraç da konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada temeli atılan proje ile tarihi bir sorunun çözüleceğini söyledi. Görev süresince yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Karalar, ilçelere yönelik yol, su, altyapı ve arıtma gibi projeleri anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında, gelirin 4 katı borç olduğunu, 2024 itibariyle ise borcun 4 katı gelire ulaşıldığını bildiren Başkan Karalar, 3 büyük bulvar açtıklarını, 2 yeni bulvarın açılacağını, 2 alt geçidin hizmete girdiğini, bir alt geçidin bitmek üzere olduğunu bildirdi. Başkan Karalar, 197 bulvar ve caddenin yenilendiğini, 81 otobüs, 300 iş makinesi alındığını, 30 otobüs daha alınacağını ve bu hizmetlerin borçlanmadan yapıldığını aktardı. Karalar, “Cumhurbaşkanımız metro projemizi onaylarsa sadece onun için borçlanma talep edeceğiz. Onun dışında borçlanma ihtiyacımız kalmadı” dedi. Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı gibi Adana tarihinin en önemli projelerinden birinin temelini atmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Tüm bu mali başarıyı ve devasa hizmetleri, milletin parasını iyi kullanarak, dürüst çalışarak ve doğru işler yaparak hayata geçirdiklerini vurgulayan Karalar, “Bu ülkeyi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimizi ifade ediyoruz. Bayrağımız, vatanımız, Cumhuriyetimiz bizim için çok önemlidir. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka da yolumuz yoktur” diye konuştu.