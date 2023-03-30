Adana’da üreticilere soya tohumu dağıtılıyor

ADANA - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çalışma başlatan İl Müdürlüğü ekipleri; Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Seyhan, Sarıçam ilçelerinde gerçekleştirilecek uygulamaya Kozan ilçesinde başladı. İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Volkan Kılıç, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve teknik personelin katılımı ile Kozanlı üreticilere toplam 7 bin 325 kilogram soya tohumluğu ve bakterisi teslim edildi.



Şube Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Volkan Kılıç, yürüttükleri çalışma ile ilgili açıklamasında, 7 ilçede toplam 56 bin 250 kilogram tohumluğun dağıtılacağını söyledi. Kılıç, “Dağıtılan tohumların yüzde 75’i hibe, geri kalan kısmını üreticimiz ödüyor. Bu tür çalışmalarla ilimizde su ihtiyacı daha az olan tarım ürünlerinin yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi.