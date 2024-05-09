Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri açıklandı

EKONOMİ / ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi (A.Ü) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 26 yıldır düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri, her yıl, Akdeniz Üniversitesi, Antalya ve Türkiye ölçeği olmak üzere Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde; doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun olarak kullanılmasının sağlanmasına, çevre kirliliğinin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesine, projeler üretilmesine ve uygulanmasına, politikalar geliştirilmesine, çevre bilinci kapsamında ekolojik düşünme alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşama biçimine dönüştürülmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çevresel bilincin artırılmasının son derece önemli olduğunu isöyledi. Rektör Özkan, ‘’Çevre Hizmet Ödüllerine her yıl artan ilgi de bu çabanın karşılık bulduğunu gösteriyor. Anaokulundan üniversite düzeyine katılım olması bu bilincin yediden yetmişe toplumun geneline yayılmasına vesile olması anlamında ayrıca sevindirici” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İ. Ethem Karadirek de, tüm vatandaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı. Karadirek, şunları kaydetti.

‘’Son yıllarda özellikle iklim değişikliği çevre üzerindeki baskıyı artırdı. İklim değişikliğine uyum, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile sürdürülebilirliğin hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasında yer alması gerekiyor. Çevre insan sağlığı, ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde derin bir etkiye sahip. Gelecek nesillere sağlıklı ve dengeli bir çevre bırakmak herkesin görevi.’’

Ödüller

Çevre Hizmet Ödülleri:

Bilim Onur Ödülü: Prof. Dr. Hasan Mandal, “İklim değişikliği ile mücadele edilmesi için birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı odağında Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki öncü hizmetleri”

Bilim Hizmet Ödülü: Doç. Dr. Şiir Kılkış, “İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odağında bilimsel ilerlemelerin artırılmasına yönelik bilim hizmetleri ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelindeki (IPCC) bilimsel görevleri

Bilim Teşvik Ödülü: Arş. Gör. Pelin Yapıcıoğlu, “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Türkiye Ölçeği Kamu Ödülleri:

-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Arttırılmış Gerçeklik (AR+) Teknolojisi ile Çocuklarda İklim Değişikliği Farkındalığının Artırılması Projesi”

-İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sünger kent İzmir Projesi”

-Bucak Belediyesi, Burdur, “Mermer atıkları bertaraf ve geri kazanım tesisi projesi”

Türkiye Ölçeği Özel ödülleri:

-S.S. Antalya Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi, “BBOM Antalya ve okulları, ekolojik felsefeyi de merkeze alan eğitim projesi”

Antalya Ölçeği Kamu Ödülleri:

-Ahu Aysal Anaokulu, Kemer, “Doğanın gücü adına, çevremi, bitkileri ve hayvanları koruyorum”

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürlüğü, “Atık malzemelerden tasarım yarışması ve takas kütüphanesi”

Antalya Ölçeği Özel Ödüller:

-Lara Barut Collection/Antalya, “Sürdürülebilirlik çalışmaları (Plastik azaltma çalışmaları, kimyasal tüketiminin azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması, farkındalık çalışmaları, eğitimler, kâğıt atık miktarını azaltmak için yapılan dijitalleşme çalışmaları, karbon ayak izinin azaltılması (IREC sertifikası))”

Akdeniz Üniversitesi Ölçeği Ödülleri:

-Akdeniz Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Topluluğu, “İklim değişikliği ve etkileri konusunda farkındalık çalışmaları”

Özel Ödül:

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, “Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu'nun Çevre Değerlerine Katkısı: Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Perspektifi”

-Öğr. Gör. Nihal Özdemir, “İklim Değişikliğine Özel Bir Bakış (Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Kapsayıcı İklim Değişikliği Eğitim Projesi)