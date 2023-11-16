As Sulama, çiftçinin contaya erişimini kolaylaştırdı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

As Sulama Sistemleri ve Conta Üretim Sanayi, Şanlıurfa’nın sulama borularında kullanılan conta ürünlerinde şehir dışına olan bağımlığını azaltmak üzere Küçük Evren Sanayi Sitesi’nde üretime başladı. Günlük 15 bin adet conta üreten firmanın Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi H. Bermal Sagış, Urfa’da ve komşu illerdeki conta firmalarının ağırlıklı olarak ihracat için ürettiklerini, iç pazardaki açık nedeniyle çiftçilerin önemli tedarik sıkıntıları yaşadığını söyledi. Atölyeleri sayesinde Urfa, Mardin ve Diyarbakır’daki çiftçilerin sürdürülebilir maliyetlerle conta ürünlerine erişimlerini kolaylaştırdıklarını kaydeden Sagış, “Bölgemizdeki çiftçilerimizin conta ihtiyacı Adana, Mersin, Konya gibi uzak illerden tedarik ediliyor. Nakliye masrafları ile birlikte bölge çiftçilerimiz conta ürünlerine daha yüksek fiyatlardan ulaşmak zorunda kalıyor. Ayrıca conta üreticileri tek tip üretim yaptıkları için farklı ürün taleplerine hızlı yanıt veremiyorlar. Kurduğumuz üretim hatlarında tamamen bölge üreticilerimize yönelik üretime başladık. Altyapımız sayesinde 50 mm ile 160 mm arasındaki tüm conta taleplerine rahatlıkla yanıt verebiliyoruz” dedi.

Basınçlı sulama sistemine geçişe destek verecek

Orta vadede kauçuk contalar ile sulama borularını da ürün portföylerine eklemeyi planladıklarını söyleyen H. Bermal Sagış, “Yüksek kalite ürünler için farklı formüller üzerinde çalışıyoruz. Çünkü ne kadar kaliteli boru kullanırsanız kullanın eğer contalarınız kalitesiz ise kurduğunuz sulama sistemi atıl hale geliyor. Kalitesiz conta su sızdırarak hem suyun israf olmasına hem de gölcükler oluşturarak rekolte ve kalite kaybına sebebiyet veriyor. Üretim alanlarını ve su kaynaklarını korumak için yüksek mukavemetli ve esneklik payı olan özel contalar üretiyoruz. Amacımız Türkiye’nin en fazla sulama suyu kullanım oranlarına sahip olan bölgemizin hem su tasarruf sürecine katkı sağlamak hem de doğru sulama ile tarımsal ürünlerin verimini artırmaktır” diye konuştu.

Irak ve Etiyopya’ya ihracata hazırlanıyor

Basınçlı sulama sitemlerine yönelik yatırımlar arttığı için ihracata yönelik de talepler aldıklarını ifade eden H. Bermal Sagış, şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz bölgemizin conta ihtiyacına hızlı yanıt vermek. Ancak yurt dışı pazarlardan gelen ürün taleplerine de kayıtsız kalmak istemiyoruz. Özellikle Irak ve Etiyopya’dan talepler almaya başladık. Sulama borusu ihraç edilen tüm bölgeler potansiyel dış pazarlarımızı oluşturuyor. Bu alanda kalıp sayımızı artırarak tüm sulama borularına uygun contalar geliştirip üretiyoruz.”