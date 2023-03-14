BALKANTÜRKSİAD’da Fatih Şakir güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - BALKANTÜRKSİAD’ın dernek merkezinde gerçekleşen genel kuruluna siyasi partilerin yanı sıra yerel yönetimler, STK başkanları ile iş insanları katıldı. Divan başkanlığını Vehbi Varlık’ın yaptığı toplantıda yapılan oylamada mevcut başkan Fatih Şakir, oy birliğiyle yeniden derneğin başkanı seçildi. Şakir, toplantıda yaptığı konuşmada, “BALKANTÜRKSİAD ailesi bizleri en zor günler de dahi ayakta tutan, yolumuza devam ettiren, çalışma azmimizi arttıran en büyük gücümüz. BALKANTÜRKSİAD olarak biz biriz, bir aile olarak hareket ediyoruz ve gücümüzü bu birliğimizden alıyoruz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD’ın 2023-2025 dönemi yönetim kurulunda Başkan Fatih Şakir’in yanı sıra İskender İskenderoğlu, Süleyman İnan, Baha Boztekin, Basri Açıkgöz, Osman Güler, Cömert Kayıra, Ümit İşmen, Ali Sayın, Sabriye Şen, Hakan Kızılırmak, Erhan Altun, Alp Kesercioğlu, Engin Bayram, Ersoy Tabaklar, Muammer Ballı, Burak Bozkaya, Emel Pekcan, Volkan Göral, Fatma Akalp, Gökhan Altay, Mümin Akgün, İbrahim Özcan, Merve Efe, Erol Kılıç, Seda Ayhan, Ceyhun Yalçın, Halil Sevük, Turan Cesur ile Nedim Yılmaz yer aldı.