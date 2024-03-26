Başkan Aktaş, “Genç girişimcilere 100 bin TL destek”

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde de gençleri merkeze alan projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, “Gençlerimizin girişimci olmasına, inovatif fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak istiyoruz. Hem kendileri, hem şehrimiz, hem de ülkemiz için gençlerin değer üretmesini arzuluyoruz. Bu amaçla genç ve kadın girişimcilerimize onaylanmış projeleriyle kuracakları yeni iş için 100 bin TL hibe desteği sağlayacağız” dedi. Her sene iş arayanlarla işverenleri 'İnsan Kaynakları ve İstihdam Günleri'nde bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Geçtiğimiz senelerde Türkiye'deki en kapsamlı istihdam projesi olan Bursa Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni (BİKO) hayata geçirdik. Bu zamana kadar birçok iş arayan vatandaşımızı, doğru iş yerlerine ve doğru işlere yönlendirerek istihdam edilmelerini sağladık. Aynı zamanda BİKO’da ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim fırsatları sunduk. Yeni dönemde de vatandaşlarımızı iş imkânlarıyla buluştururken, nitelikli iş gücü arayışındaki işverenlerimizle işbirliği halinde gençlerimize iş garantili staj imkânı sunacağız. Ulusal staj programları da geliştiriyoruz” diye konuştu.

16 bin öğrenciye burs imkânı

Burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, bu dönem 5 bin meslek lisesi ve 5 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye burs imkânı sunduklarını, yeni dönemde Fen Lisesi, Anadolu ve İmam Hatip liselerindeki başarılı öğrencileri de dâhil ederek 16 bin öğrenciye burs vereceklerini söyledi. Bursa’nın sanayi, tarım ve turizm şehri olmasının yanında son dönemde yapılan spor yatırımlarıyla Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Aktaş, Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ile birlikte Bursa’ya tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazandırıldığını söyledi. Başarılı sporcu sayısının günden güne hızla artacağına da inandığını belirten Başkan Aktaş, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden genç sporculara da kriter gözetmeksizin burs imkanı sunduklarını anlattı.