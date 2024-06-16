'Bayramlar insanlar arasındaki perdelerin kalkması için bir fırsattır'

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dikkat çeken Başkan Yetim, “Bayramların bizim kültürümüzde çok özel bir yeri vardır. Bayramlar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Bayramlar; zenginin yoksulu, varlık sahibinin ihtiyaç sahibini, hayırseverlerin yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır. Bayramlar; dayanışmadır, kardeşliktir, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Kurban Bayramı’nın Aziz Milletimize, Ülkemize ve İslam Âlemine ve bütün insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlarım” dedi.