'Bayram tüm dünyada huzur ve barışa vesile olsun'

MALATYA / EKONOMİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Herkes için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bir bayram günlerine daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Bayram günlerini bir fırsat olarak görmeliyiz. Barışı, kardeşliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve merhameti ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek dünyamız da o kadar güzelleşecektir. Kurban Bayramının, İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’e uyguladığı zulme son vermesine de vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir dünya temennisiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.