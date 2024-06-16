'Paylaşmanın manevi hazzını birlikte yaşayalım'

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurban’ın, uzanan yardım ellerinin insanları sımsıkı bir şekilde sardığı ve kardeşliği güçlendirdiği müstesna bir gün olduğunu ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Engin bir maneviyatı içinde barındıran bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlerden dolayı bir teşekkürdür. Kurban Bayramı, sevgi ve şefkatle küçükleri kucaklamak ve onlara Hz İbrahim’in tevekkülünü, Hz. İsmail’in teslimiyetini anlatmaya; sevinçlerin ve umutların tekrar canlanmasına da vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hemşehrilerimin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir gelecek diliyorum” dedi.

Büyükşehir ekipleri 7/24 sahada olacak

Dokuz günlük tatil nedeniyle yola çıkan vatandaşlara can güvenliklerinin riske atmamaları için trafik kurallarına uyma çağrısı yapan Başkan Gülpınar, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ulaşım anlamında gerekse vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri adına mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bu süreçte vatandaşlarımız için ALO 153 İletişim Hattı 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de hijyen ve denetimlerini yapmak adına sürekli sahada olacaklar” diye konuştu.