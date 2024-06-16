'Bayramlar kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsattır'

MARDİN / EKONOMİ

Bayramın umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı günler olması dileğinde bulunan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, “Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağdır. Bayramlar milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin tazelendiği, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmekte, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendiriyor. Bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere; Mardinli hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en derin sevgi ve muhabbetle tebrik ediyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.