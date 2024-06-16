'Dayanışmanın ağır bastığı güzel bir bayram geçirelim'

ŞANLIURFA / EKONOMİ

İslam âleminde yaşanan sıkıntılardan dolayı buruk bir bayram geçirileceğini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, “İslam âleminin zor süreçlerden geçtiği bu dönemde birliğimizi bize hatırlatan Kurban Bayramının her aile için mutluluk içerisinde geçmesini diliyorum. İlçemizde bayramın en güzel şekilde geçmesi herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek temizlik gerekse düzen konusunda sorun yaşanmaması için ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacaktır. İnşallah hep birlikte maneviyatı yüksek, dayanışma ve paylaşımın ağır bastığı güzel bir bayram geçireceğiz. Bu temennilerle başta Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum."