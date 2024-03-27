ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) düzenlediği geleneksel iftar programında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Taş, tarımda teknoloji kullanımı ve akıllı tarım yönetim sistemleri hakkında bilgi verdi. 2000’li yıllardan itibaren Endüstri 4.0’ın da etkisiyle Tarım 4.0 sürecinin de yaşandığını belirten Taş, akıllı tarım yönetiminin en öneli iki ayağının IoT ile kablosuz sensör ağı (WSN) olduğunu vurguladı. Akıllı tarım uygulamaları ile karlılık, sürdürülebilirlik ve çevre koruması sağlandığına işaret eden Birol Taş, tarımın stratejik bir sektör olduğunu, önem sıralamasında ilk sırada yer alması gerektiğine dikkati çekti. Birol Taş, verilerin ülke içinde kalmasının da önemine dikkati çeken Taş, yazılım firmalarının bu alana yönelmesi, bu alanda Türkiye’nin kendi teknolojilerini geliştirerek söz sahibi olabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Pandemiyle birlikte tarım sektörünün önemimim ortaya çıktığını kaydeden Taş, “Tarım sektörü ülkemizde yıllardır ötelenen ve aşağıya çekilen bir sektör oldu. Bir an önce toparlanıp, tarıma sahip çıkmamız gerekiyor” dedi. Birol Taş, akıllı tarım uygulamalarıyla veri toplama, uygulama, ürün üretim ve depolama koşullarının izlenmesi, ilaçlama gibi pek çok alanda sağlanan kolaylıkların günümüzde daha çok genç çiftçiler tarafından tercih edildiğini söyledi. Taş, ayrıca Bursa’da bir Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulması için de harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul da önümüzdeki dönemde yıkıcı teknolojilerin tüm dünyayı şiddetle sarsacağını kaydederek, Yeşil Dönüşüm, Avrupa Birliği Mutabakatı, büyük resetleme gibi konuların BİSİAD gündeminde olduğunu söyledi. Doğrul, ayrıca önümüzdeki dönemde SAHA İstanbul, KalDer gibi kuruluşlarla da işbirliği protokolleri imzalayacaklarını duyurdu. BİSİAD’ın geleneksel iftar buluşmasına MARSİFED Başkanı ve BİSİAD eski başkanı Osman Akın, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Oya Eroğlu, GESİAD Başkanı Tolga Papatya ile blişim sanayicileri katıldı.