Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, gölete yüzer GES kuracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bölgedeki firmaların üretimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla tesis yatırımlarını sürdüren Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, bir yandan da çevreci projelerini sürdürüyor. Bursa Deri OSB sınırları içinde bulunan gölet üzerine 4 Mega Watt kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurulacağını belirten Murat Çağlar, “Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Şu an uygulama projeleri çiziliyor. İlk altı ayda Sanayi Bakanlığımız ile birlikte ihaleye çıkacağız, yılın ikinci yarısında ise kurulumu tamamlayacağız. Bu proje bizim için bir vizyon projesidir” dedi.

Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesinin de artırılacağını belirten Çağlar, “Günlük 8.000 metreküp kapasitesi olan tesisimizi 12.000 metreküpe çıkartarak altyapımızı güçlendireceğiz. Bununla birlikte tesisin tüm teknolojisi yenilenecek” diye konuştu. 2023 yılında boş parseller için inşaat ruhsatı verdiklerini hatırlatan Murat Çağlar, 2024 yılının ise bu yatırımların hayata geçirildiği bir dönem olduğunu söyledi. Çağlar, “Şu an 15-16 fabrika inşaatı aktif olarak devam ediyor. İş yeri açma ruhsatları verildi. Bölgemizde doluluk oranı ciddi seviyeye ulaştı ve bu yıl parsellerin yüzde 90’ında üretim başlamış olacak” açıklamasını yaptı. İstanbul başta olmak üzere şehir dışından yatırımcıların bölgeye ilgisinin arttığını vurgulayan Çağlar, Bursa Deri OSB’nin ham deri işleme kapasitesinin Türkiye’de birinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Altyapı ve güvenlik yatırımları tamamlandı

2024 yılında OSB’nin altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Murat Çağlar, “Elektrik ve su altyapısında bakım ve güncelleme yatırımları yaptık. Ayrıca tüm parsellere fiber optik internet hatları çekildi ve firmaların dijital dönüşüm altyapısı tamamlandı. Jandarma Karakolu ve İtfaiye İstasyonumuz da hizmete girdi. Bu birimler sadece OSB’mize değil, çevredeki diğer OSB’lere ve köylere de hizmet veriyor” dedi. Sektörün en büyük sorunlarından birinin iç piyasada ham deri kaynağının yetersizliği olduğunu dile getiren Çağlar, “Ham deride ithalata bağımlıyız ve bu büyük bir sorun. Deri sanayicileri işledikleri derileri ayakkabı, çanta, kemer ve deri ceket-mont gibi ürünler üreten firmalara satıyor. Ancak asıl sorun ölçek ekonomisine geçememektir” ifadelerini kullandı. Çağlar, 2025 yılının hem bölge hem de deri sektörü için büyüme ve yatırım yılı olacağını vurgulayarak, sanayicilerin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.