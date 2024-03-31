Bursa'da seçim sonuçları netleşiyor

EKONOMİ (BURSA) – Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri için sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçları da netleşmeye başladı. Bursa’da sandıkların yüzde 62.03’ü açıldı. Buna göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.51, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 38.74 oy aldı.

Bursa’nın ilçelerinde de seçim sonuçları netleşmeye başladı. Keles İlçe Belediye Başkanı AK Parti’den Ali Doğru, Büyükorhan İlçe Belediye Başkanı AK Parti’den Kamil Turhan oldu. Gemlik’te CHP adayı Şükrü Deviren seçim yarışını önde götürürken, İnegöl’de AK Parti adayı Alper Taban, İznik’te AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey’de İYİ Parti adayı Fatih Karabatı, Mudanya’da CHP adayı Deniz Dalgıç ilk sırada yer alıyor. Mustafakemalpaşa’da CHP adayı Şükrü Erdem, Orhaneli ilçesinde Ali Osman Tayır, Orhangazi’de Bekir Aydın, Yenişehir’de İYİ Parti adayı Ercan Özel, Harmancık’ta CHP adayı Haşim Ali Arıkan, Nilüfer’de CHP adayı Şadi Özdemir, Osmangazi’de CHP adayı Erkan Aydın, Yıldırım’da AK Parti adayı Oktay Yılmaz, Gürsu’da AK Parti adayı Mustafa Işık ile Kestel’de AK Parti adayı Ferhat Erol ilk sırada yer alıyor.

Verilerin son durumuna göre ilk açıklama CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den geldi. Mustafa Bozbey yaptığı açıklamasında, “Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışta olduğumuz için sandıkta oy kullanan tüm Bursalılara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine sesleniyorum; ha gayret! Biraz daha devam. Son oy sayılıncaya kadar görevleriniz devam edecek. Sizler büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve bu seçimin kahramanlarısınız. Gülümseyerek söylüyoruz; yaklaşık yüzde 50 sandık açıldı. Açık farkla öndeyiz. Ancak tamamlanmasını bekliyoruz. Farkın açılacağını düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin, yarın güzel bir gün olacak” dedi.