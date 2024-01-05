Bursa’ya yeni sağlık ve ulaşım yatırımları gelecek

EKONOMİ (BURSA) - EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek Bursa’da devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi veren Refik Özen, Bursa’nın yatırımlardan hak ettiği payı alması için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda ihtiyaç duyulan yatırımlar için ilgili bakanlıklarla sıkı diyaloglar içinde olduklarını söyledi. Bursa’nın son dönemde önemli sağlık yatırımları aldığını belirten Özen, bu alandaki yatırımların süreceğini ifade etti. Bursa’ya üçüncü diş hastanesinin kazandırılacağını dile getiren Refik Özen, “Ayrıca Bursa’ya 600 yataklı yeni bir şehir hastanesi daha planlanıyor. Bin 315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi de bu yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacak. Eski Onkoloji Hastanesi de üniversite ile birlikte ele alınarak yine tedavi ve bu alandaki araştırmaların yapılabileceği bir merkeze dönüştürülecek. Bursa’nın tarihi Memleket Hastanesi’nin depreme dayanıklı olmayan kısımlarında yıkım başladı. Tarihi bina ise restore edilerek korunacak. Bütün ilçelerdeki hastaneler de yenilendi” dedi.

Hızlı tren 2025 sonunda

Ulaştırma yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Refik Özen, Geçit’te trafiğin rahatlatılması için adımlar atılacağını, Geçit İstasyonu’nun ise seçimlerden önce açılacağını bildirdi. Özen şu bilgileri verdi: “Şehir Hastanesi’ne olan kısım ise komple yer altından yapılacağı için tamamlanması iki yılı bulacak. Öte yandan Görükle’ye de raylı sistem uzatılacak. Onunla ilgili de çalışmalar yakın zamanda başlayacak. Devam eden hızlı tren projesi de 2025 yılı sonunda tamamlanacak. İkinci etaptaki 10 tünel tamamlandı. Üst yapıyla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Finansmanda da bir sıkıntı yok. O nedenle hızlı ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Bursa şehir içi ulaşımında da yoğun olarak kullanılan bir kesimini paralel bir yolla bypass edeceğiz. Böylece İstanbul’dan İzmir’e gidenler bizim şehir içi ulaşımda kullandığımız yolu kullanmayacak. Bu sayede ciddi bir trafik rahatlaması sağlanacak. Proje tamamlandı. Araziyle alakalı kamulaştırma sürecine girildi. Öte yandan yenilenen Çalı yolu da Hasanağa’ya kadar uzatılacak.”