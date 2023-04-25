Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 108’inci yıl dönümünde anma törenleri gerçekleştirildi

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr



ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'na katılan diğer ülkelerin çelenklerinin hazır olarak yer aldığı Atatürk Anıtı’na Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan tarafından çelenk koyulmasının ardından tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarını Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan gerçekleştirdi.

Protokol konuşmalarının ardından bütün şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve dua edildi. Çanakkale Türküsü dinletisi ve resmi geçit töreni sonrasında şehitlik defteri imzalandı. Şehitliklere karanfil bırakıldıktan sonra tören sona erdi.