'Daraltıcı önlemler, alt gelir gruplarını daha da sıkacak'

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan ESİAD 13. Dönem Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükrüer, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve ENAG’ın (Enflasyon Araştırma Grubu) açıkladığı enflasyon oranlarında yüksek farklar olduğunu, fırsatçıların bu durumdan istifade ettiğini söyledi. Şükürer, ekonomi yönetiminin fedakarlıklar içeren daraltıcı önlemler planladığını, bu programın en alt gelir gruplarını daha da sıkacağını vurguladı.

Geniş halk kitlelerinde ekonominin bugünden yarına düzeleceğine dair hiçbir umut belirtisi olmadığını dile getiren Şükrüer, “Beklentiler de maalesef yerlerde sürünüyor. Enflasyon hummasına karşı korunmanın bulunmuş yolu kepenklerini kapatıp, tüketim kalıbını sıfır noktasına indirip, ucu ucuna yaşamak. Bu fırtınadan beslenenler, bir yandan yangına benzin dökerken, diğer yandan sabit gelirliler için timsah gözyaşları döküyorlar. Gelir dağılımı bu denli bozulmuşsa, artık ‘bana ne’ duyarsızlığı ile ‘her koyun kendi bacağından asılır’ denemez” şeklinde konuştu.

Emeklilerin boğulduğunu söyleyen Şükrüer, “İçine düşülen durumdan birinci derece iktidar sorumlu. Ama, muhalefetin de kapsamlı bir çözüm önerisini duyamadık. Hatta bu durum gündemleri bile değil. Daha acısı, bu hali daha fazla prim yapma vesilesi görüyorlar. Oysa herkes aynı gemide, hep birlikte dibe doğru çekiliyoruz" dedi.

Sibel Zorlu, güven tazeledi

ESİAD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Genel Kurula katılan üyelerin tamamının oylarını alarak güven tazeleyen Zorlu, “Ege Bölgesi ve İzmir ekosistemine, sanayisine, iş dünyasına, sosyal hayatına ve fikir dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.