Demir-çelik üreticileri İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye ve dünyada demir çelik sektörünü bir araya getiren 1. Uluslararası Çelik Sanayi & Küresel Piyasalar Zirvesi, “Birlikte Daha Güçlü: Çeliğin Geleceği” sloganı ile 15-16 Mayıs tarihlerinde Çeşme’de Swissotel Resort & Spa’de sektör profesyonellerini buluşturacak.

⁠SteelRadar organizasyonuyla ilk kez düzenlenecek olan bu uluslararası zirvede, küresel ticaret dengeleri, yeşil dönüşüm, hurda stratejileri ve bölgesel piyasa öngörüleri gibi konu başlıkları tartışılacak. 20 ülke ve 10 firmadan 300’den fazla katılımcının yer alacağı zirvede, 8 oturumda 40 konuşmacı söz alacak. Katılımcılar arasında Türkiye başta olmak üzere; İran, İtalya, Hindistan, Belçika, Mısır, Almanya, Katar ve BAE’den aralarında genel müdürler, CEO’lar, satın alma ve satış direktörleri, yatırımcılar, kamu otoriteleri ve uluslararası dernek yöneticilerinin yer aldığı sektör temsilcileri bulunacak. Zirvenin platin sponsorluğunu İzmir Demir Çelik (İDÇ), altın sponsorluğunu Kocaer, gümüş sponsor DNA PC Strand firmaları yapacak.

AFV Beltrame, Borçelik, Danieli Officine Meccanica SPA, ⁠Diler Holding, El Sewedy Industries (ASF), Eurometal, İDÇ (İzmir Demir Çelik), Kocaer Çelik, Metinvest International, NLMK Europe, Primetals, SMS group, SSAB, Tata Steel ve Tosyalı Toyo gibi sektörün önde gelen firmalarının katılacağı zirvenin konuşmacıları arasında Belçika’dan Eurofer Market Analisti Direktörü Alessandro Sciamarelli, Türkiye’den Borçelik İç Satış Müdürü Bülent Özgür Koruyucu, Ege Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülent Adalı, Ciec Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ocakçı Çolakoğlu Metalurji Boru Profil ve İkincil Üreticiler Segmenti Satış Müdürü Kürşad Aynas Çin’den MC-CCPIT Genel Sekreteri Dr. Su Buxin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden The Consultancy Hub Kurucusu Lufuno Munzhelele, İngiltere’den Tata International Limited Ticaret Müdürü Kutay Ülkü, Ukrayna’dan GMK Center CEO’su Stanislav Zinchenko ve sektörün farklı alanlarından gelen 40’tan fazla uzman isim yer alacak.

Etkinlik programında yer alan stratejik oturumlar; çelik sektörünün mevcut durumunu analiz ederken, geleceğe yönelik öngörüleri ve dönüşüm adımlarını da çok boyutlu bir yaklaşımla ele alacak, böylece sektörün yol haritasına ışık tutacak. Zirvenin öne çıkan konu başlıkları arasında Türk çelik sektörünün görünümü ve gelişimi, yeşil çelik ve karbon nötrlük yatırımları, ⁠küresel hurda ticareti ve stratejik arz yönetimi, ⁠Çin, Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu piyasalarında güncel gelişmeler, uzun ve yassı ürün pazarlarında stratejik yaklaşımlar, ⁠küresel piyasa trendleri ve emtia öngörüleri ve ⁠ekonomik gelişmeler ve geleceğe dair projeksiyonlar bulunacak.