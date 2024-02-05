Doru Yapıştırıcılar ve Kimya'dan 2024'te yüzde 100 büyüme hedefi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Doru Yapıştırıcılar ve Kimya’nın Kayseri’de yapıştırıcı ve tutkal sektöründe pazarlama ve satış yapan tek firma olduğunu söyleyen İşletme Sahibi Umut Suzan, “Mobilya, ahşap, ambalaj, paketleme, matbaa, otomotiv, hijyen, gıda ve hırdavat sektörlerine yönelik tutkalların satışını yapıyoruz. Kendi markamız olan Doruchem ile pazarda tanınırlığımız arttı. 2019 yılında kurulduk. Henüz çok yeni bir firmayız. Yeni üretim yapmaya başlayan hemen hemen her firmaya doğru ürün kullanımı, birim maaliyet hesaplamaları gibi teknik destekle alakalı çalışmalar yapıyoruz. 2023 yılında 25 milyon TL’lik iç piyasa, 2 milyon TL’lik de dış piyasada satış yaptık ve önceki yıla göre yüzde 100 büyüdük. 2024 yılında da hem istihdamda hem de ciroda yüzde 100 büyüme hedefliyoruz. Ancak rakamsal olarak büyüme olmasına rağmen mevcut şartlar nedeniyle karlılık oranlarımız düşüyor” dedi.

Müşterilerin ihtiyacını hızlı karşılamak için stoklu çalıştıklarını ancak müşterilerine stoktan kaynaklanan maliyetleri yansıtmadıklarını belirten Umut Suzan, “Müşterilerimiz bizi sadece fiyat sormak için arar. Bu ürün sizde var mı yada bulunur mu diye soru sormaz. Çünkü bilirler ki ihtiyaçlarını mutlaka karşılarız. En büyük avantajlarımızdan biri de, müşterilerimizin bize sadece yapıştırmak istedikleri ürünü söylemeleri halinde onlar için en uygun yapıştırıcıyı hazırlayıp verebilmemiz. Yapıştırılacak ürün ne ise, ona en uygun yapıştırıcıyı buluruz. Yapıştırıcı alanı bizim tek iş kolumuz olduğu için, disiplinli bir çalışma prensibini benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.