DOSAB’da iki yeni parsel tahsise açıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOSAB) internet sitesinde yapılan duyuruya göre bölgede biri 6.663 metrekare, diğeri de 11.474 metrekare olmak üzere iki parsel tahsise açıldı. Parsel birim metrekare bedelinin 29 bin lira olarak ifade edildiği açıklamada ilan süresinin 3 hafta olduğu ifade edildi. Duyuruda tahsis edilebilir parseller için MEYDİP ( https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas) adresinden 24 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuru yapılabileceği kaydedildi. Duyuruda ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla DOSAB’ta kurulamayacak tesisler de sıralandı.

Buna göre bölgede ham petrol rafinerileri, petrokimya kompleksleri, asfalt plent tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, çimento fabrikaları, beton santralleri, çimepfo klingeri üreten tesisler, radyoaktif atık tesisleri, parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, kimyasal maddeler üreten entegre tesisler, tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, asbest ve asbest içeren ürünlerin üretildiği ve/veya işlendiği tesisler, ham deri işleme, kırma ve öğütme tesisleri, katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tibbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla anıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler, ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar atıktan üretilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri ile İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği yakıt sistemi, yakıt kaynağı, üretim konuları gibi konularda uygun olmayan tesisler kurulamayacak. DOSAB Yönetim Kurulu, çevre ve insan sağlığına yönelik hassasiyetin ön planda tutulduğunu belirterek, sanayi altyapısının sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde geliştirildiğini ifade etti.