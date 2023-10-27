Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi açıldı

EKONOMİ (BURSA) – Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi’nin 85 bin metrekarelik alanda ortaklaşa hayata geçirdiği, kiralama ve yönetim faaliyetlerini Fiba Commercial Properties’in üstlendiği Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, Bursalıları seçkin dünya markalarıyla buluşturdu. Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meslek odaları temsilcileri, milletvekilleri, iş insanları ile çok sayıda yabancı ziyaretçi de katıldı.

Açılışta konuşan Atış Grup CEO’su Ahmet Atış, uluslararası birçok markayı bünyesinde bulunduran merkezin en temel yaşam ihtiyaçlarından en lükse kadar farklı alternatiflerin sunulduğu bir yer olduğunu vurguladı. Atış, “72 bin metrekarelik kiralanabilir alanda yüzde 99 oranında kiralamalar yapıldı. Bugün yüzde 68’lik kısmını açıyoruz. Ekim sonuna kadar da yüzde 95 doluluğa ulaşacak projemizin Bursa’ya değer katacağını düşünüyoruz. Avrupa’nın en büyük gösteri alanı, iki müze, 10 bin metrekarelik çocuk ve aile eğlence merkezi, çok amaçlı bir tiyatro merkezimiz var. Sadece perakende değil, kültür ve sanat da bir arada. Türkiye’nin en üretken multiplex performans merkezi olan ve 6 yıldır İstanbul ile birlikte yurt içi ve yurt dışı turnelerde sanat severlerle buluşan DasDas da Bursa Downtown’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak” dedi.

Açılışta söz alan Pars Toprak Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez de eski bir tuğla fabrikası alanının Bursa’ya kültür, sanat ve ekonomi alanında önemli bir değer katacak hale geldiğini kaydetti. Erdönmez, Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak olan müzede kent kültürünün de tanıtılacağına, merkezde Bursa’ya yakışan festivaller yapılacağına işaret etti. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yapılan yatırımların 3 milyon 430 bin nüfusu olan, İstanbul, Ankara, İzmir gibi 3 tane önemli lokasyonun ortasında bulunan Bursa’nın değerini daha da arttırdığına vurgu yaptı.