DSO Başkanı Kasapoğlu, TKYD yönetim kuruluna seçildi

DENİZLİ

2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin, kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden bir dernek statüsünde olduğunu belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "TKYD’nin XI. Olağan Genel Kurulu toplantısı sonucunda TKYD Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildim. Buradan sonraki süreçte Kurumsal yönetim anlayışını yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz'' dedi.

Tamer Saka’nın yeniden başkan seçildiği TKYD yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Selim Kasapoğlu, Murat Bilgiç, Emre Eczacıbaşı, Duygu Yılmaz, Onur Çevikel, Senem Denktaş, Polat Şen, Tanyer Sönmezer, Kenan Mirzaev, Mustafa Sürmegöz.