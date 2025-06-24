E-ticaretin geleceği İzmir'de konuşuldu

EKONOMİ/İZMİR

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde 19 Haziran 2025’te düzenlenen Oniki E-Ticaret ve E-İhracat Zirvesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler, markalar, girişimciler ve çözüm sağlayıcıları, yapay zekâ destekli eşleştirme altyapısıyla toplam 1.272 bire bir görüşme gerçekleştirdi. Etkinlik, hem katılımcı sayısıyla hem de sağladığı iş bağlantılarıyla dikkat çekti.

Etkinliğin öne çıkan konuşmacılarından biri olan Ticaret Bakanlığı E-İhracat Dairesi Başkanı Hasan Önal, perakendede yaşanan dijital dönüşüme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulunurken, “Gazete okuma alışkanlıklarımızın değişimi bile dijitalleşmenin etkisini gösteriyor. Geçmişte gazeteyi kendisi okumadan başkasının okumasına tahammül edemeyenler vardı, şimdi gazete okuyan yok denecek kadar az. Aynı dönüşüm perakende sektöründe de yaşanacak. Fiziksel mağazalar, artık alışveriş alanı değil, deneyim merkezi haline geliyor. Milyarlarca dolarlık yatırımlarla açılan AVM’lerin milyon dolarlara el değiştirmesi bu dönüşümün göstergesi. Ticaret Bakanlığı olarak B2B ve B2C e-ihracat yapan firmalara çeşitli destekler sunuyoruz. Ayrıca 20’den fazla ülke için hazırladığımız dijital pazaryeri kılavuzları ve yapay zekâ destekli içeriklerle şirketlerimize yol gösteriyoruz” dedi.

“İzmir’in ihracat kapısını aralıyoruz”

Zirvenin organizatörü Oniki’nin CEO’su Ziya Kızıltan ise etkinliğin yalnızca bir buluşma değil, sürdürülebilir bağlantılar için önemli bir platform olduğuna vurgu yaparken, “İzmir’in ihracata açılan yeni kapısını hep birlikte aralıyoruz. Oniki olarak, yapay zekâ temelli altyapımız sayesinde katılımcıları en doğru bağlantılarla buluşturuyoruz. Amacımız sadece bir network oluşturmak değil, kalıcı ticari bağlar kurulmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Zirve boyunca sağlanan dijital altyapı sayesinde katılımcılar yalnızca temas kurmakla kalmadı; aynı zamanda somut iş birlikleri geliştirdi. Sektör liderlerinin güncel trendleri paylaştığı oturumlar, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat alanında yol haritası sundu.