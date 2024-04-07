EBSO Başkanı Yorgancılar: Tarımdaki gerileme sanayiyi de olumsuz etkiliyor

İZMİR / EKONOMİ

Gıda sanayicilerinin bir yandan yeterli, kaliteli ve istikrarlı tarımsal hammadde bulmakta zorlandığını, diğer taraftan da yüksek oranlı gıda enflasyonu nedeniyle yüksek ücret artışlarıyla karşılaştığını anlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Gelinen noktada tarım sektöründe yeterli üretim artışı sağlanması ve bunun için de girdi maliyetlerini düşürecek yöntemler geliştirilmesi hem ekonomik hem toplumsal hem de küresel rekabet gücü açısından kritik hale geldi” dedi.

Üretim yetersiz

Son 35 ayda gıda enflasyonunun TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) enflasyonundan yüksek seyrettiğini hatırlatan Yorgancılar, “Bunun gerisinde de söz konusu dönemde tarımda üretim gerilerken nüfusun yani talebin artmaya devam etmesi etkili oldu. Enflasyonla mücadelede gıda fiyatlarının önemi arttı. Gıda üretimini yeterince artırmadan, gıda fiyatlarındaki artışı tek haneye indirmeden enflasyonla mücadelede başarı sağlamak zor, hatta imkansız. Ayrıca 85 milyonu aşan nüfusumuz yeterli ve sağlıklı beslenmesi de çok önemli. Yine milyonlarca sığınmacı ve sayıları 50 milyonu aşan yabancı turistlerin gıda ihtiyacının nitelikli olarak karşılanması gerekiyor. Bu nedenle tarım politikalarının gözden geçirilmesi, beslenme açısından kritik olan ürünlere hem girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi hem de üretici gelirlerinin istikrar kazanması için doğru yöntem ve zamanlama ile yeterli destek sağlanması lazım” diye konuştu.

İthalattaki artış dikkat çekici

Tarımdaki gelişmelerin hem doğrudan, hem de dolaylı olarak sanayi sektörünü de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yorgancılar, “Son üç yılda sanayi üretimi ortalama olarak yüzde 8,5 arttı. Ancak bu artış gıda ürünleri sanayisinde sadece yüzde 3,8’de kaldı. Buna bağlı olarak da gıda sanayi ürünü ihracat artışı yüzde 14,9 düzeyinde kalırken ithalat yüzde 21 oranında arttı. Dolayısıyla tarımsal üretimdeki gerileme hem gıda sanayinde yaratılabilecek katma değer ve ihracat artışını yavaşlattı, hem de ithalata giden dövizi artırdı. Bunların yanında son üç yılda gıda fiyatlarındaki artışların da etkisiyle sanayi sektöründe reel ücretler ortalama olarak yüzde 20,2 düzeyinde yükseldi. Ancak aynı dönemde işgücü verimliliğindeki artış sadece yüzde 1,9 oldu. Dolayısıyla sanayici açısından reel işgücü maliyetlerinde 18,3 oranında artış gerçekleşti. Bu koşullar da gıda sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artış da yüksek seyretti. Nitekim, sadece sanayi ürünlerinde oluşan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki (Yi-ÜFE) bir alt endeks olan gıda ürünleri fiyatlarındaki artış daha yüksek oranda gerçekleşti” dedi.

Alım garantili tarım politikası lazım

Yetersiz tarımsal üretim artışı ve yüksek gıda fiyatlarının Türkiye’nin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştığını vurgulayan Yorgancılar, “Bu nedenle acilen bir tam tarım sayımı yaparak tarım sektörü ile çiftçilerimize bakış açımızı ve de tarım politikalarını yeniden gözden geçirmek, destekleme, planlama araçlarına daha fazla ağırlık vermek ve ürün alım garantili bir tarım politikasına geçmek uygun olacaktır” dedi.