Avrupalı alıcı hesap-kitap yapmaya devam ediyor

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Türkiye’ye yönelen Avrupalı alıcının kalıcı olması için enflasyonun bir an önce düşürülmesinin şart olduğunu vurgulayan Motif Global Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Sadace TL bazında değil, dövizin baskılanmasından dolayı dolar bazında rakiplerimizden yüzde 40- 45 pahalıyız. Müşterilerimiz şuna bakıyor. Yüzde 45 fark mı vereyim. Yoksa malım 1- 1.5 ay geç mi gelsin. Müşterilerimiz bunun kararsızlığında hala hesap kitap yapıyor. Dolayısıyla biz bir an önce enflasyonu düşürmeli ve dengeyi sağlamalıyız” dedi

Son birkaç aydır Türkiye’ye fiyat alma, fiyat sorma anlamındaki artışın dünyada nakliye fiyatları pahalanmasına rağmen emtia fiyatlarındaki düşüşten bahseden Arpacı ayrıca Dünyada resesyonun yanı sıra enflasyonla mücadelede doğru üretilen politikalarla oluşan stabilizasyon vurgu yaptı.

Türkiye’nin ise tam tersi müthiş enflasyonla karşı karşıya kaldığını dile getiren Arpacı, ülkedeki döviz, enflasyon, faiz dengesinin hala dengelenmediğini kaydetti.

Arpacı şunları söyledi:

“Döviz, faiz, enflasyon dengesinin tekrar kurulmasını istiyoruz. Sıkı para politikası ile bir faiz, enflasyon dengesi kurulmaya çalışılıyor. Fakat dövizin de doğru bir yere gelmesi lazım. Faiz artırılıyor, enflasyon ise düşmüyor. Döviz ise baskılanmaya devam ediyor. Dolayısıyla ekonomi politikalarının düzelmesi için sıkı maliye politikası uygulanması lazım. Yerel seçimler sebebiyle maliye politikalarında sıkılaşma yok. Seçim sonunda da Türk halkı dedi ki hep benim kemerimi sıkma. Sandıktan çıkan en önemli mesajlardan biri budur. Türk halkı Hükümete, artık kendin kemer sık, israfa son ver dedi. Dolayısıyla sıkı para politikasından ziyade sıkı maliye politikalarınn uygulanması lazım. Kamu yatırımlarını demiyorum. Kamu kaynaklarını harcarken sineğin yağını çıkarılmalı.”