Kiraz ağaçları yeni rekorlara çiçek açtı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Kuzey yarım kürede yılın ilk kirazlarının yetiştiği Manisa ve İzmir’de kiraz ağaçları çiçek açtı, beyaza büründü. Baharın müjdecisi olarak bilinen kirazın ilk hasadının 15-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Çiçeklenme döneminda ağaçların durumu kiraz ihracatında yeni bir rekorun geleceği umudunu doğurdu. 2023 yılında 83 bin ton kiraz karşılığı 215 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2024 yılında 250 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Yıllık 700 bin tonun üzerinde üretimi ile kirazda dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Türkiye’nin ihracatta da ilk beş ülke arasında yer aldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, özellikle Almanya ve Rusya gibi önemli pazarlarda Türk kirazının talebinin yüksek olduğunu belirtti. Uçak, “En önemli pazarımız Almanya ve Rusya fakat Hindistan, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde kirazımız çok seviliyor ve bu ülkelere ihracatımızı artırma potansiyelimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünya kiraz ihracatında sürdürülebilir bir büyüme için potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini savunan Uçak, “Şili dünya kirazının %10'unu üretirken, %30'unu ihraç ediyor. Türkiye ise %30'unu üretip %10'unu ihraç edebiliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye’nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. Çin, Hindistan gibi pazarlara ihracat yapabilmek için bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı temaslarını sürdürüyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payını genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Kiraz ihracatta lokomotif ürün olabilir”

Tarım ürünleri ihracatında kirazın öncü bir rol oynadığını belirten Uçak, üreticileri, firmaları ve bakanlığı işbirliğine davet etti. Uçak, “Kirazı Türk tarım ürünlerinin lokomotif ihraç ürünü hale getirmek için üreticilerimiz, firmalarımız, bakanlığımız, üniversite ve enstitülerimiz hep birlikte ortak paydada hareket edip dünya ihraç pazarındaki yerimizi artırabiliriz” şeklinde konuştu.

Uçak, Türkiye'nin kiraz üretimindeki başarısının ülkenin tarım sektöründeki potansiyelini ve küresel rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Kiraz ihracatında ilk 3’te Almanya, Rusya ve Avusturya var

Türkiye 2023’te 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar döviz getirisi elde ederken, en çok ihracatı 95.5 milyon dolarla Almanya’ya yaptı. Türkiye’nin taze meyve sebze ihracatının genelinde lider ülke olan Rusya Federasyonu 2022’de 56 milyon dolarla kiraz ihracatında birinci ülkeyken, 2023’de 43,8 milyon dolarla ikinci oldu. Zirvenin üçüncü basamağına 14,2 milyon dolarlık taleple Avusturya adını yazdırdı. Türkiye, 2023 yılında 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10’daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı.