Ege’nin ihracatı ocakta yüzde 4 arttı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi 2025 yılı ocak ayındaki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4’lük artışla 2 milyar 219 milyon dolara çıktı.

İzmir, 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege illeri arasında açık ara liderliğini sürdürürken, ihracatını yüzde 4,3 artırma başarısı gösterdi. Denizli, 2024 yılı ocak ayında 332,7 milyon dolar olan ihracatını yüzde 15’lik artışla 382,7 milyon dolarla artırdı ve Manisa’yı geçerek ikinci sıraya yerleşti. Manisa’nın ihracatı 364 milyon dolardan 368,8 milyon dolara yükselse de üçüncü sıraya inmekten kurtulamadı. Ocak ayında, Balıkesir 86,5 milyon dolar, Aydın 81 milyon dolar, Muğla 80,5 milyon dolar, Afyonkarahisar 38,2 milyon dolar, Kütahya 33,2 milyon dolar ve Uşak 20,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ise 2025 yılının ilk ayında 1 milyar 476 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geçen yıl ocakta 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mevcut koşullarda aynı rakamı yakalamanın başarı olduğunu dile getirdi.

Yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru ortamında ihracatçıların müşterilerini kaybetmemek için maliyetine hatta zaman zaman zararına ihracata devam ettiklerini dile getiren Jak Eskinazi, “İhracatı zıplatmak için hala şansımız var. Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ortalama yüzde 10 ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için ihracatçılar olarak rekabetçi kura ihtiyacımız var. Bu gerçekleşmediği takdirde ihracatta artışlar zamanla kan kaybedecek hatta ihracat rakamları eksiye düşecektir. İhracat düştüğünde istihdam da azalacak. Emek yoğun sektörlerde istihdamdaki azalışı son 2 yıldır yaşıyoruz. İhracatın hedefler doğrultusunda artması için bir an evvel tedbirlerin alınması gerekir” diye konuştu.

EİB’de ihracatı sanayi ve madencilik sırtladı

EİB bünyesinde sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 8’lik artışla 718 milyon dolardan 777 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 12’lik yükselişle 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara yükseldi.2024 yılında EİB’nin ihracatının artıda kalmasını sağlayan tarım sektörleri 2025 yılı ocak ayında ihracat kaybı yaşadı. EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 10’luk azalışla 663,8 milyon dolardan 599 milyon dolara geriledi. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi ocak ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2024 yılı ocak ayı performansının gerisinde kaldı.

Demir zirvede yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 173 milyon dolardan 211,6 milyon dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ocak ayında ihracatını yüzde 46’lık artışla 38 milyon dolardan 55,7 milyon dolara taşıdı ve ihracat artış rekortmeni oldu. EİB bünyesindeki 6 gıda birliği arasında son yıllarda ihracat lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ocak ayında yaptığı 123,8 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürürken, en çok ihracat yapan ikinci birlik konumunu da korudu. Ocak ayında ihracatını yüzde 8 artıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatını 113 milyon dolardan 122 milyon dolara çıkardı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırma başarısı gösterdi.

Egeli madenciler 2025 yılına güzel bir giriş yaptı

2024 yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılına da güzel bir giriş yaptı. EMİB’in ocak ayında ihracatı yüzde 12’lik gelişim göstererek 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara çıktı. 2024 yılında ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ilk ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 92 milyon dolardan 95 milyon dolara taşıdı. İhracatta 1 milyar dolar hedefiyle 2025 yılına giren Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ocak ayında yüzde 35’lik artışla 84 milyon dolar ihracatı kayda aldı. ETİB’in yıllık ihracatı da 969 milyon dolara ulaştı ve 1 milyar dolar hedefine ulaşmak için büyük bir adım attı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ocak ayında 79 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 2’lik artışla 72 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ocak ayını 36,3 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 14,9 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı.

ABD, Almanya’dan zirveyi devraldı

EİB’den ocak ayında en çok ihracat ABD’ye yapıldı. İhracatını yüzde 15’lik artışla 129 milyon dolardan 149 milyon dolara çıkaran ABD, liderliği Almanya’dan devraldı. EİB’den en çok ihracat yapılan ikinci ülke 145,8 milyon dolarla Almanya, üçüncü 94 milyon dolarla İtalya olurken, onları sırasıyla 72,5 milyon dolarla İngiltere, 67 milyon dolarla İspanya takip etti.