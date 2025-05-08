EGİAD-ESİAD yapay zeka zirvesi düzenliyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermek amacıyla güçlerini birleştiriyor. 15 Mayıs 2025 tarihinde İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek olan EGİAD-ESİAD Yapay Zekâ Zirvesi, Dönüştüren Güç temasıyla gerçekleştirilecek.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın iş dünyasında yeni bir kurucu güç haline geldiğini vurgulayarak, karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve kaynak verimliliği sağladığını belirtti. Özhelvacı, “Bugünün hızlı adapte olanları yarının standartlarını belirleyecek. Bu dönüşüme İzmirli işletmelerin uyum sağlaması önemli. Zirveyi de bu vizyonla düzenledik” dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, “Yapay zekayı artık yalnızca bir araç değil; stratejik bir yol arkadaşı, iş dünyasının yeni nesil aklı olarak görüyoruz. Zirvemiz dönüşüme yön vermek ve iş dünyasını geleceğe hazırlamak için önemli bir buluşma noktası olacak” dedi.

Yapay zeka ile geleceği inşa ediyoruz

Yapay zekayı kullanan sektörlerin, iş veriminde neredeyse 5 kat daha fazla artış elde etiğine dikkat çeken Özhelvacı, “Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil, çağımızın en güçlü dönüşüm motoru. Bugün yapay zekâ destekli sistemlerle bazı sektörlerde verimlilik yüzde 500’e kadar artmış durumda. McKinsey’in 2024 raporu, bu teknolojiyi kullanan firmaların rakiplerine göre 3 ila 5 kat daha hızlı büyüdüğünü, iş süreçlerinde yüzde 40’a varan zaman tasarrufu sağladığını ortaya koyuyor. CEO’ların yüzde 70’i yapay zekânın şirketlerinin değer yaratma biçimini temelden değiştirdiğini söylüyor. Bu, artık teknolojinin bir destek değil; stratejik bir büyüme aracı olduğunu gösteriyor. 2030’a kadar yapay zekânın küresel ekonomiye katkısı 15.7 trilyon dolar olacak. Türkiye olarak bu büyüme dalgasında sadece izleyen değil, yön veren bir ülke olmalıyız” dedi.

Yapay zeka iş dünyasının yeni nesil aklı

Teknolojinin sadece yaşam biçimlerini değil, üretimden yönetime, eğitimden sağlığa kadar tüm sistemleri derinden etkilediğini vurgulayan Zorlu ise, “Dönüşümün merkezinde yapay zekâ var. Yalnızca verileri işlemekle kalmayan, öğrenen, öneren, karar alan ve hatta tasarlayan sistemlerle karşı karşıyayız. Yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil; stratejik bir yol arkadaşı, iş dünyasının yeni nesil aklı. Bu yeni dönemin adı: Yapay Zekâ Çağı. Ve bu çağ, sadece teknolojiyi bilenlerin değil, teknolojiyi anlayan, yöneten ve ona yön verenlerin çağı olacak. Bu nedenle Yapay Zekâ Zirvesi’ni, sadece bir etkinlik değil; geleceği şekillendirme sürecinde kritik bir eşik olarak görüyoruz” diye konuştu.