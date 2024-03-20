'Eskişehir yazılımın başkenti olacak'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in son dönemde yaşadığı temel sorunun kimlik problemi olduğunu belirten Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki, belediye başkanı seçilmesi durumunda Eskişehir’de hayata geçirmek istediği projeleri açıklayarak kenti hak ettiği kimliğe kavuşturacaklarını söyledi. Yazılım deyince akla Eskişehir’in gelmesini sağlayacak adımlar atacaklarını vurgulayan Beki, şehri yapay zekanın öncülüğünde ekonomik bir kalkınma hamlesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Eskişehir'i teknokentlerle donatarak yerli ve milli yazılım şirketlerini şehre çekmeyi ve bu sayede katma değeri yüksek bir ekonomi yaratmayı amaçladıklarının altını çizen Oğuz Beki, “Nitelikli beyinlerin ülkede nefes aldıkları, kendilerini huzurlu ve güçlü gördükleri bir şehir yaratmayı planlıyoruz. Bu kapsamda kenti teknoloji şirketlerinin toplandığı, ağır sanayinin yerine katma değeri yüksek ürünler üreten sanayinin hüküm sürdüğü bir teknoloji şehri haline getirmek istiyoruz. Projelerimizin temelini Eskişehir'de teknokentler kurmak oluşturuyor. Teknokentler, üniversitelerin ve özel sektörün iş birliği içinde inovatif ürünler ve hizmetler geliştirmesini sağlayan özel bölgelerdir. Bu bölgeler girişimciliği teşvik eden bir ortam sunarak firmaların büyümesini ve gelişmesini kolaylaştırıyor. Eskişehir'de kurulacak teknokentler yapay zeka ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren firmaları cezbedecek ve şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sayede yeni iş imkanları, yatırımlar ve ihracat artışı olacaktır” diye konuştu.

Eskişehir’in rekabet gücü artacak

Eskişehir'in ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak olan bu teknokentlerin, şehirde yazılım sektörünün gelişmesini de beraberinde getireceğini aktaran Beki, teknoloji şirketlerinin ve yazılım firmalarının Eskişehir'e yatırım yapmasıyla birlikte, şehrin ulusal ve uluslararası arenadaki rekabet gücünün de artacağına dikkat çekti. Bu durumun şehrin Türkiye'nin teknoloji alanındaki önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Beki, “Yazılım sektörünün Eskişehir'e kazandıracağı teknolojik altyapı, şehirdeki diğer sektörlerin de gelişmesine olanak sağlanacaktır. Özellikle, eğitim, sağlık, turizm gibi sektörlerin dijital dönüşümü hızlanacak ve bu da Eskişehir’in ekonomik büyümesine olumlu katkılar sunacaktır” dedi.

Köyden kentte göçü engellemek için kentten köye göçü yönlendirecek enstitüler kuracaklarını da paylaşan Beki, “Çocuklarımıza tarım ve hayvancılığı bilimsel olarak öğreteceğiz. Besin değeri yüksek olan balığı vatandaşlarımıza ucuza yedirebilmek için ‘Alabalık Tesisi’ kuracağız. Bu tesisten ve tarımdan kazandığımız gelirin bir kısmını emeklilerimize destek olarak vereceğiz” dedi. Annelere yönelik projeleri de olduğunu aktaran Oğuz Beki, “Bilimsel, kaliteli eğitimcilerin olduğu kreşler oluşturacağız. Hayalim olan Oyuncak Kütüphanesi ile ihtiyacı olan çocuklar oyuncağı depozitosunu ödeyerek alıp, geri iade edebilecek” ifadelerini kullandı.