ESO Başkanı Kesikbaş: Öngörülebilir ekonomik ortam sağlanmalı

ESKİŞEHİR

Enflasyonist koşulların ve kur oynaklığını azaltılması gerektiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanmasını beklediklerini söyledi. Söz konusu talep ve isteklerin ESO ve bünyesinde bulunan meslek komitelerince oluşturulduğuna değinen Celalettin Kesikbaş, “Üretimde maliyetlerimizi birinci dereceden etkileyen enerji, hammadde ve işçilik gibi girdiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler ile diğer maliyetlerin gözden geçirilmesi, yeni ve şeffaf bir sübvansiyon sistemi geliştirilmesi rekabetçiliğimizi sürdürmemiz açısından son derece önemlidir. İmalat sektörünü etkileyen enflasyonist koşulların ve kur oynaklığının azaltılması, öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması beklenmektedir” dedi.

Finansmana erişim kolaylaşmalı

Konuşmasında enflasyon muhasebesinin özellikle sanayicilerin sermayelerini eksiltmeyen, nakit akışını bozmayan, tam tersine güçlendiren bir yapıya dönüştürülmesi gerekliliğine dikkat çeken Kesikbaş, ihracat, ikiz dönüşüm ve verimlilik odaklı sanayi yatırımları için düşük faizli, uzun vadeli finansman araçları geliştirilmesi gerektiğini ve finansmana erişim kolaylaştırılması yönünde istekleri olduğunu dile getirdi. Mesleki eğitim merkezlerine İŞKUR tarafından sunulan teşviklerin tekrar aktif hale getirilmesi ve yeni nesil meslekler ile nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye destek olunmasının talep edildiğini aktaran Kesikbaş, Eskişehir’in ihracatı için kritik önem taşıyan Eskişehir-Gemlik Limanı demiryolu bağlantısı hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

ESO’nun çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Celalettin Kesikbaş, üyeleriyle birlikte yeni dönemde ihracat, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, verimlilik, Ar-Ge ve tasarım alanlarında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Hayata geçirdiğimiz ciddi projeler ve sahip olduğumuz kabiliyetlerimiz var. ESO Model Fabrika, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, ESO Akademi ve yine organize sanayi bölgemiz tarafından kurulan Özel Eskişehir OSB Teknik Koleji ve MEGEM Mesleki Eğitim Merkezi Eskişehir sanayisine güç katan unsurlardır. Kazandırılan bu kabiliyetlerin yanında, topluma dönük bir sanayi odası vizyonumuzla, meslek komitelerimizin, üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını çözüm önerileriyle birlikte ortaya koyan raporlar hazırlıyoruz” diye konuştu.