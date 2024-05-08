GAGİAD Yönetimi GTB'yi ziyaret etti

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Ziyarette, GTB’nin faaliyetleri, GAGİAD’ın yeni dönem hedefleri, projeleri ve iş birliği olanakları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GAGİAD’ın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri,GTB’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen ve Genel Sekreter Özgür Bayram ile bir araya geldi.

GTB Başkanı Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada, GAGİAD heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan GAGİAD’ın üstlendiği misyon ve yürüttüğü faaliyetlerle Gaziantep’te çok kıymetli çalışmalara imza attığını kaydeden Akıncı, GAGİAD ailesinin geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de yeni projeler ve yeni hedefler doğrultusunda önemli başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Akıncı, Gaziantep’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sunacak çalışmalar yürüten GAGİAD ile iş birliği içerisinde ortak projeler yürütmeye kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu ise konuşmasında GAGİAD’ın faaliyetleri, hayata kazandırdığı projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Yeni dönemde devraldıkları GAGİAD hizmet bayrağını en üst noktaya taşıma gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Konukoğlu, Gaziantep'in sanayi ve ticarette var olan güçlü potansiyeline katkı sunacak, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi yenilikçi çalışmalar ile eğitim ve istihdam odaklı projeler üzerinde faaliyetler yürüteceklerini ifade etti.

Ziyarette, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yunus Kara, M. Onur Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Mert Bülent Güllüoğlu, Erman Erturhan, Necip İbrahim Teymur, Seçkin Yıldırımdemir ve Burak Fadıloğlu da yer aldı.