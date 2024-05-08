Tarım sektörü doğru envanter ve doğru planlama istiyor

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Ticaret Borsası (MTB), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) işbirliğinde organize edilen çalıştayın açılışında sorunlar ve çözüm önerilerine değinildi.

Mersin ve Adana’nın iki önemli tarım kenti olduğunu belirten MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır; Çukurova’nın toprak yapısı, su kaynakları, toprak işleme becerisine sahip insanları, mikro klima özelliği, etkin üniversiteleri, tarım enstitüleri ve Türkiye'nin ilk tarım teknoparkıyla tarımda güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Böylesi bir zenginliğin verdiği sorumlulukla bereketli toprakları geleceğe taşımanın zorunluluk olduğunu vurgulayan Çakır, “Bu sene gerek iklim koşulları, gerekse fazla üretimden dolayı turunçgilde ciddi sorunlar yaşadık. Aynı sorunları meyvede de görmeye başladık. Bu sene ve bundan sonraki senelerde bu riskin devam etme ihtimali bizi endişelendiriyor. Başta narenciye olmak üzere ürünlerin endüstriyel altyapısını oluşturmak gerek. Tarımın kaliteli şekilde geleceğe taşınması için ilk olarak tarımda örgütlenme olmalı. İkinci olarak da yeni nesli tarıma entegre etmeliyiz” dedi.

UTK Başkanı Kemal Kaçmaz üretimde doğru yol haritası edinebilmek için sağlıklı bir veri tabanına ihtiyaç duyulduğunun altını çizerken, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise turunçgildeki arz fazlasını eritecek kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özdemir, “Doğru planlamayla politikalar belirlenip bu sistemi teşvik eden bir mekanizma kurulmasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz de dünya genelindeki narenciye üretiminin artarak sürdüğünü dile getirip planlamanın önemine dikkat çekti. Büyük üreticilerin modern tarımla yola devam edebildiğini, küçük üreticilerinse gerek devlet desteği gerekse akademisyenler aracılığıyla yeni türlerin ekimine yönlendirilmesini öneren Gürüz, dış ticareti artırmak adına yeni pazarlarla zirai karantina protokollerinin imzalanması gerektiğini aktararak, analiz ücretlerinin gözden geçirilip ihracatta rekabet gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen de tarımsal destekler ve hastalıklarla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.