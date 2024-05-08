Mersin, deniz ve havayolu ulaşımındaki potansiyelini değerlendirmek istiyor

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, oda ve borsaları ziyaret ederek, iş dünyası temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde, Çukurova Uluslararası Havalimanı çevresinde yapılacak büyük bir fuar merkeziyle tüm bölgeyi kapsayacak önemli bir eksikliğin giderileceği vurgulandı. Ana konteyner limanının da masaya yatırıldığı görüşmede, Kıbrıs ile Mersin arasında deniz uçak seferleri başlatılması projesine değinildi. Ziyaretlerde inşaat girdi maliyetlerinin yüksekliği ve finansmana erişim sıkıntısı en dikkat çeken maddelerin başında gelirken, tarımda devlet teşviklerinin soya ve pamuk gibi üretimi yüksek ürünlere verilmesi önerisinde bulunuldu.

Masaya yatırılan diğer konu başlıkları çerçevesinde ifade edilen sorunlar ve çözüm önerilerinden bazıları şöyle sıralandı;

‘Hayvan ithalatına harcanan maddi kaynağın yerelde hayvancılığı geliştirmeye yönelik Ar-Ge yatırımlarına aktarılması faydalı olacak. Stopaj kapsamında alınan teminat mektuplarındaki komisyon oranının düşürülmesi ve oda/borsa meclis üyeleri için vize muafiyeti sağlanması gerekiyor. Tarım işçisi bulamama sorunu çözüm bekliyor. Kurlardaki mali politika, yaş sebze ve meyve ihracatını etkiliyor. Çeşmeli-Taşucu ve Silifke Mut otoyol yatırımının hızlanması, Anamur’daki balıkçı barınağı ve yat limanındaki problemlerin çözülme kavuşturulması isteniyor.’