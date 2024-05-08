Panplast sektörün parlayan yıldızı oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Panplast Sulama Tarım San.ve Tic. A.Ş’nin 2006 yılında Cihanbeyli’de kurulan ve toplam 200.000 metrekarelik alanda sektörün öncü kuruluşu olarak çalışan bir tesis olduğunu kaydeden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, suyun tasarruflu kullanılmasını yaygınlaştıran, özellikle bölge çiftçisinin ihtiyacını karşılayan Panplast’ın bugün rakiplerine fark attığını ve sektörde adını üst sıralara altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Başkan Erkoyuncu, “Son teknolojik ürünlerle donatılan tesis “Damla Sulama Sistemleri” üretiminde uzmanlaşmış ve bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ülke girdisine de büyük katkı sağlamıştır. Tesisimizde üretilen ürünlerimiz hızla pazarın gözdesi olmuş ve bizleri yağmurlama sektöründe ilk sıraya taşımıştır. Yine damlama sulamada da pazarda ilk 3’teyiz” dedi.

Türkiye’nin ilk yassı damla sulama borularını üreten tesis

Panplast’ta yağmurlama sulama, yassı ve yuvarlak damla sulama sistemlerinin her çeşidinin üretiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Erkoyuncu, “Panplast, ülkemizin ilk yassı damla sulama boruları üretimini gerçekleştiren tesisidir. Bu sayede ülke ekonomisinin ithalatla döviz kaybının önüne geçerken, diğer yandan damla sulama sistemlerinin ithal ürünlere göre fiyatının yarı yarıya düşmesini sağlayarak üreticinin sulama ekipmanları maliyetlerini aşağı çekmekte ve damla sulama sisteminin yaygınlaşmasını sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

“Amacımız çiftçimize alternatif oluşturmaktı”

Konuya ilişkin açıklama yapan Panplast teknik yetkilisi, “Bağlı olduğumuz kurum gereği önceliğimiz çiftçilerimizdir. Çiftçimizin ihtiyacı olan sulama ekipmanlarının tamamını biz üretiyoruz. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Bizden önce bu grupların tamamı yabancı sermayelerin elindeydi. Dolayısıyla yabancı sermayeler Türk üretici olmadığı için istediği gibi Türkiye pazarında fiyat oluşturabiliyorlardı. Bu da çiftçilerin uygun fiyatlı ürünleri daha pahalıya almasına neden oluyordu. Akabinde Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pankobirlik kuruluşu olan Panplast kuruldu. Tesisimiz, “Büyük satışlar yapalım” amacıyla kurulmadı. Asıl kuruluş amacımız pazarın fiyatını oluşturmak ve çiftçimize alternatif ve uygun fiyatlı ürün temin etmek oldu. Panplast’ın kurulup pazardaki yerini almasıyla fiyatta da belirleyici bir rol üstlenmiş oldu. Çiftçilerimizin de bizleri desteklemesiyle bugün Panplast olarak pazarın lideri konumundayız” ifadelerine yer verdi.

“En kaliteli ürünü uygun fiyatlarla çiftçimize ulaştırıyoruz”

Panplast bünyesinde üretilen yağmurlama sulama boruları hakkında bilgi veren teknik yetkili, Panplast’ın söz konusu alanda pazarda belirleyici rol üstlendiğini kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ürettiğimiz boru çeşitlerimiz ekilen ürün çeşidine göre ve bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir. Eğer tarla tarımıyla uğraşıyorsanız hububat çeşitleri, arpa buğday gibi ürünlerde genelde yağmurlama borular tercih ediliyor. Arazi şartları ve çıkan su miktarına göre bunların basınç sınıfları değişiyor. Bütün basınç sınıflarında ve bütün ebatlarda üretim yapabiliyoruz. Bölgesel olarak değişkenlik olsa da biz Panplast olarak hepsine cevap verebiliyoruz. Yine sprink gruplarımız ile suyun bitkiye sağlıklı ulaştırılmasını sağlıyoruz. Suyu kayıpsız bir şekilde bitkiye ulaştırmak önemlidir. Biz de bu alanda oldukça iddialı ve başarılıyız. Karlılığı geri planda tutup en kaliteli ürünü uygun fiyatlarla çiftçimize ulaştırıyoruz. Bu sayede şu an yağmurlama grubunda kalite ve ekipmanlarımızla pazarın en çok tercih edilen firmasıyız.”

“Damlama sulamada ilk 3’teyiz”

Damla sulama sisteminde ilk 3’te olduklarının da altını çizen teknik yetkili, “Damlama sulama sistemi, tarla bitkileri daha çok mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde kullanılıyor. Yeni yeni de pancar sulamak için önerdiğimiz bir sistem. Bu konuda da çiftçimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Artık ülkede su kaynakları tükenmek üzere. Dolayısıyla suyu ne kadar verimli kullanabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bizler için bu bir vatandaşlık görevidir. Biz de bu noktada Panplast olarak suyu daha verimli kullanma, israf etmeden doğrudan bitki ile buluşturacak teknolojiler geliştiriyoruz. Son sistem ve damlatıcılar ve bütün ekipmanlar tarafımızca üretiliyor. Teknik ekibimiz, satış kanadımız ve ziraat mühendislerimiz müşterilerinin ihtiyacı dahilinde projelendirme yapıyor ve sulama bilgisine kadar tüm bilgileri veriyor. Çiftçiyi bilinçlendirme noktasında dönem dönem kooperatif ağımızla tarla günleri, köy buluşmaları organize ediyor ve çiftçimizi damlama sulamaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Yine devletin verdiği desteklerimizi çiftçimize anlatarak yararlı olmaya çalışıyoruz. Damlama sulama pazarında da Panplast olarak ilk 3’te başarımızı kanıtlayarak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Basınç ayarlı yuvarlak damlama boruları üreten tek yerli firma Panplast”

Ağaç ve fideli ürünlerin sulamasında kullanılan basınç ayarlı yuvarlak damlama borularına ilişkin de açıklamalarda bulunan teknik yetkili, “Daha çok ağaç ve fideli ürünlerin sulamasında kullanılan basınç ayarlı yuvarlak damlama sistemini Türkiye'de üreten tek yerli firma Panplast olarak biziz. Bu sistem ile eğimli arazilerde ilk ağaç ve son ağacın eşit miktarda su alabilmesini sağlayacak bir damlatıcı tasarladık. Bu alanda da oldukça başarılı ve tercih edilen firmalar arasındayız. Yine Ar-Ge çalışmalarımızla doğru sulama uygulamalarını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi. Panplast’ın bölge istihdamına da ciddi katkı sağladığını belirten teknik yetkili, kadın istihdamını da önemsediklerini kaydetti.