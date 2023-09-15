GAÜN’e Avrupa Yeterlilik Logosu verildi

GAÜN Tekstil, Gıda ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları, diplomalarında artık yer alacak olan TYÇ ve AYÇ logolarıyla beraber yurt dışı ve yurt içinde dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artırarak yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, alınan belgelerin önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mühendislik uluslararası bir meslektir. Mühendisler dünyanın her hangi bir yerindeki fabrikada, laboratuvarda veya şantiyede çalışır. Uluslararası bir şirketin mühendisi olarak dünyanın farklı bir yerindeki projede de çalışabilir. Bu sebeple mühendislik diplomalarının ve programlarının uluslararası olması çok kıymetlidir. Hem mühendis için hem de şirketler için büyük kolaylık be ayrıcalık sağlar. Aynı şekilde öğrencilik için de bu önemlidir. İyi bir eğitim almak için bu TYÇ ve AYÇ ler öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda hareketlilik sağlar. Bu konuda mühendislik öğretiminde büyük bir yarış vardır. Bu yarışta bölümlerimiz büyük bir avantaj yakalamıştır.”

TYÇ ile AYÇ logolu diplomalar ne tür imtiyazlar elde edecek?

Türkiye'deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.

AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkan sağlayacak.

AYÇ'ye hangi ülkeler dahil?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ise, her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini arttırmaya yardımcı oluyor ve farklı ülke ve kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor.

AB üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ'nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor.