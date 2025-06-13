Emek, dayanışma ve umutla yürüyen bir ilçe: Mihalıççık

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Seçimlerin ardından hızla işe koyulduklarını açıklayan Haydar Çorum, “İlçemizin dört bir yanında ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını hızlandırırken, sosyal hizmetleri de genişlettik. Dost Evi Otel’in açılışıyla birlikte, ilçemize gelen misafirlerimize nitelikli bir konaklama alanı kazandırdık. Çocuklarımız için Afet İnan Kreşi’ni hayata geçirerek, çalışan kadınların yükünü bir nebze olsun hafiflettik” diye konuştu. Kırsalda tarımsal üretimi desteklemek, küçük üreticinin nefes almasını sağlamak adına silaj paketleme makinesi, yem değirmenleri, çöp kamyonları, iş makineleri ve daha birçok ekipmanı halkın hizmetine sunduklarını aktaran Çorum, bu yatırımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal adaletin de birer parçası olduğunun altını çizdi.

“Taş taş üstüne, birlikte koyuyoruz”

22 bin kilitli parke taşı döşeyerek yolları sadece ulaşıma değil, insana da açtıklarını vurgulayan Çorum, “Kurutma tesisimizle üreticimizin ürününü değerinde kurutması artık mümkün. Sazak’ta kurulan koyun çiftliği, hem istihdam hem üretim açısından önemli bir adım. Tüm bu yatırımlar gösteriyor ki biz sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz” diye konuştu.

Kültür, kimlik ve ortak bellek

Toplumun ruhunu yaşatan şeyin kültür olduğuna dikkat çeken Haydar Çorum, sözlerine şöyle devam etti. “Biz de Mihalıççık’ta kültürel yaşamı canlandırmayı, halkı sanatla, tarihî değerlerle buluşturmayı asli görevimiz saydık. 45’incisini düzenleyeceğimiz Kiraz Festivali, Yunus Emre Anmaları, Hıdırellez Şenlikleri, türkü geceleri, tiyatro etkinlikleri ve kadınlara yönelik kültürel geziler bu anlayışın birer ürünüdür. Yunus Emre gibi bir değere sahip olmak bizler için büyük bir sorumluluk. Onun evrensel mesajını sadece yerel halkımıza değil, tüm dünyaya duyurmak için özgün ve kalıcı projeler geliştirdik. Külliye çevre düzenlemesinden, uluslararası konserlere; podcastlerden İngilizce dergilere kadar onlarca çalışma bu bilinçle üretildi.”

Gençliğe, spora, dayanışmaya yatırım

Gençler için spor salonu protokolünü hayata geçirdiklerini ifade eden Çorum, “Hentbol takımımızı süper lige taşıdık. Sporun sadece bir başarı değil, aynı zamanda bir yaşam hakkı olduğunu biliyoruz. Kadınların söz sahibi olduğu, gençlerin özneleştiği, yaşlıların yalnız bırakılmadığı bir Mihalıççık inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir ilçeyi güçlü kılan, sadece binaları değil; içinde yaşayanların mutluluğu, eşitliği ve umududur” açıklamasında bulundu.

Kamucu Belediyecilik: Geçici Değil, Kalıcı Çözümler

Önümüzdeki süreçte ilçeyi ekonomik olarak daha dirençli kılmak adına önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Haydar Çorum, “Kapalı otopark ve pazar yeri projesi, süt entegre tesisi, meyve üreticilerine yönelik soğuk hava deposu, dijital eğitim merkezi gibi projelerle halkın doğrudan yararlanacağı yapılar kuruyoruz. Kâr değil, kamu yararı odaklı bir yaklaşımla ilerliyoruz. Bugün Mihalıççık’ta atılan her adım, alın teriyle, ortak akılla ve halkın doğrudan katkısıyla şekilleniyor. Bu ilçede yaşayan herkesin söz hakkı var. Çünkü bizler, yerel yönetimi halkla birlikte kuruyor, geleceği birlikte örüyoruz.İnancımız tam, umudumuz büyük: Emeğin, doğanın ve dayanışmanın ilçesi Mihalıççık, yoluna halkla birlikte yürümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.