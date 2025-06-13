ETB Başkanı Ömer Zeydan: “Geleceği tarımla şekillendiriyoruz”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’in verimli toprakları, iklim çeşitliliği ve çalışkan çiftçileriyle tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden ETB Başkanı Ömer Zeydan, “Ancak küresel iklim değişiklikleri, artan rekabet, teknolojik gelişmeler ile değişen tüketici talepleri gibi faktörler, sektörümüzü sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. İşte tam da bu noktada, kurumsal kimliğimiz ile tarım sektörümüzün bu zorlukların üstesinden gelmesi, rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlamak üzere öncü bir rol üstleniyoruz” diye konuştu.

“Üreticimizin yanında, bilgi ve teknolojiyle güçleniyoruz”

Vizyonlarının temelinde, Eskişehirli çiftçilerin ve tarım işletmelerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, modern teknolojileri benimsemelerini teşvik etmek ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini yaygınlaştırmanın yer aldığını dile getiren Zeydan, “Bu amaçla, üyelerimizi güncel tarım teknikleri, yeni ürün çeşitleri, pazarlama stratejileri ve devlet destekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Zaman zaman alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz etkinliklerle, üreticilerimizin bilgi birikimini artırmalarına ve daha bilinçli kararlar almalarına katkılar sağladık. Teknolojinin tarımdaki dönüştürücü gücünün farkındayız. Uydu ve Drone teknolojileriyle tarla analizleri, sensörlerle toprak ve bitki takibi, otomatik sulama sistemleri gibi modern çözümlerin bölgemizde kullanımını artırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, genç çiftçilerimizin bu yeni teknolojilere adaptasyonunu kolaylaştırmak için özel eğitim programları ve mentorluk destekleri sağlanması hususlarında araştırmalar yapıyoruz” dedi.

Dijitalleşen ticaret, güçlenen tarım: Eskişehir Ticaret Borsası’nın elektronik satış salonu

Eskişehir Ticaret Borsası olarak, tarımsal emtia ticaretini çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde modernize etmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Ömer Zeydan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Elektronik Tarımsal Emtia Satış Salonu ile bölgemizdeki tarım ürünlerinin alım satımın işlemlerin daha şeffaf, hızlı ve verimli bir hale getirerek, sektörümüze yepyeni bir soluk kazandırıldı. Geleneksel ticaret yöntemlerinin yanı sıra, teknolojinin sunduğu imkanları da en iyi şekilde değerlendirerek, üreticilerimizin ürünlerini değerinde satmaları, üyelerimizin daha geniş iş hacmine ulaşmasını ve rekabet avantajı elde etmesini hedefliyoruz. İşte bu noktada, Borsamızın Elektronik Tarımsal Emtia Satış Salonu, alıcı ve satıcıları elektronik ortamda bir araya getirerek, ticareti ve üretimi optimal seviyede buluşturarak Eskişehir tarımının potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktadır.”

Elektronik Tarımsal Emtia Satış Salon’larının hem üreticilere hem de alıcılara pek çok önemli avantaj sunduğunun altını çizen Zeydan, “Elektronik olarak objektif ortamda gerçekleşen açık artırma, fiyatların piyasa koşullarına göre şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu durum hem alıcıların hem de satıcıların adil bir ticaret ortamında buluşmasına olanak tanır. Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Üreticilerimiz, ürünlerini en kısa sürede değerlendirirken, alıcılarımız da ihtiyaç duydukları ürünlere kolayca ulaşabilirler. Farklı alıcıların aynı ürün için rekabet etmesi, üreticilerimizin ürünlerini daha iyi fiyatlarla satma olasılığını artırır. Bu durum, özellikle kaliteli ve talep gören ürünler için önemli bir avantajdır. Tüm işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, ticaretin güvenilirliğini artırır ve olası anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir dayanak oluşturur” açıklamasında bulundu.

Elektronik tarımsal emtia satış salonu ile tarımda dijital dönüşüm

Eskişehir Ticaret Borsası olarak, Elektronik Tarımsal Emtia Satış Salonlarının, bölgedeki tarım sektörünün dijitalleşmesine önemli bir katkı sağladığına inandıklarını aktaran Zeydan, “Bu platform sayesinde, üreticilerimiz modern ticaret yöntemlerini benimserken, alıcılarımız da daha kolay ve verimli bir şekilde tedarik süreçlerini yönetebilmektedirler. Elektronik Satış Salonumuz, aynı zamanda, tarım ürünlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesine de katkıda bulunarak, bölgemizin rekabet gücünü artırmaktadır. Elektronik Tarımsal Emtia Satış Salonumuz ile birlikte 2015 yılında hizmete açtığımız IOS ve ANDROİD “ETB Mobil Borsam” uygulaması ve 2006 yılından beri hizmet veren, ilk başlarda hızlı ve amaca hizmet eder bir durumdayken çok hızlı gelişen bilgi teknolojileri ve yenilikleri karşısında yetersiz kaldığı için yenilediğimiz web sitemiz ve mobil uygulamamız, gelecek vizyonumuzun somut birer göstergesidir. Teknolojiyi tarım sektörümüzün hizmetine sunarak, üyelerimizin başarısına ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimizi ve üreticilerimizin Elektronik Satış Salonumuzu aktif olarak kullanmaya ve bu modern ticaret platformunun sunduğu avantajlardan yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir tarım ve çevreye duyarlılık önceliğimiz”

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsediklerine dikkat çeken Ömer Zeydan, “Topraklarımızın verimliliğini korumak, su kaynaklarımızı doğru yönetmek, biyoçeşitliliği desteklemek ve çevreye duyarlı üretim yapmak, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Bu bilinçle, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Üreticilerimizi bu konuda bilgilendiriyor, sertifikasyon süreçlerinde destek oluyor ve bu ürünlerin pazarlama kanallarını geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Pazarlama ve ihracat potansiyelini artırıyoruz

Eskişehir'de üretilen kaliteli tarım ürünlerinin hak ettiği değeri bulması ve daha geniş kitlelere ulaşması için pazarlama ve ihracat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Zeydan, “Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak üyelerimizin ürünlerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma imkanlarını artırıyoruz. Ayrıca, e-ticaret platformları ve dijital pazarlama araçları konusunda üreticilerimize destek vererek, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmalarına yardımcı oluyoruz. Bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerinin sayısını artırmak ve bu ürünlerin katma değerini yükseltmek de önceliklerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

"Geleceği Tarımla Şekillendiriyoruz" vizyonuna ulaşmak için kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer sektör temsilcileriyle güçlü iş birlikleri kurdukları bilgisini paylaşan Zeydan, “Ortak projeler geliştiriyor, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyor ve sinerji oluşturarak daha büyük başarılara imza atıyoruz. Özellikle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla yaptığımız iş birlikleri sayesinde, tarım sektörüne yönelik bilimsel araştırmaların ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Eskişehir Ticaret Borsası olarak, tarım sektörünün geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini açıklayan Ömer Zeydan, “Yeni projeler geliştirecek, mevcut faaliyetlerimizi daha da iyileştirecek ve üyelerimizin rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz ki, hep birlikte omuz omuza vererek, Eskişehir'i tarım alanında örnek bir şehir haline getirecek ve gelecek vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.