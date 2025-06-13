Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyeciliği merkeze alan projeler geliştiriyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Paranın ve kredi kartının geçmediği, sosyal yardım modeli olan Halk Market’in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Kazım Kurt, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize koli yardımı yapmak yerine Halk Kart vererek, kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Halk Market’te bulunan gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye malzemelerinin yüzde 60’ı belediye öz kaynaklarından, yüzde 40’ı ise bağışlarla karşılanıyor. Açıldığı günden bu yana her ay yaklaşık 1200 hane Halk Market’ten faydalandı”

Kazım Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Bir başka dayanışma merkezimiz olan Aşevi, Erenköy Mahallemizde ve Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Erdal İnönü Aşevi Yemek Dağıtım Noktası aracılığıyla her gün 2 öğün, 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2014’ten bugüne kadar yaklaşık 3 milyon porsiyon sıcak yemek dağıtan Aşevi, 9 Nisan 2020 tarihinde hesaplarına bloke konmasına rağmen desteğini sürdürdü. Blokeye rağmen, 9 Nisan 2020’den bu yana 4 milyon 490 bin 640 porsiyon sıcak yemek yardımı yaptı. 2024 yılında günde yaklaşık 2000 kişi Aşevi’nden faydalandı.”

Yaşam merkezleri ve imece fırınları ile emeklilere destek oluyoruz

Emeklilerin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için Emek Mahallesi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri’nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri’ni hayata geçirdiklerini açıklayan Kurt, “Burada yaşlılarımızın gün içindeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Vadişehir Mahallesi’ne açtığımız Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, 135 yatak kapasitesine ve 56 odaya sahip. Bu merkezde 55 yaş ve üzeri yaşayan çınarlarımıza 7/24 yatılı hizmet veriyoruz. Emekli, işçi ve emekçilerin sosyalleşmesi bizler için önemli. Onların bir araya gelerek çay içip sohbet edebilmesi için Hamamyolu Caddesi, Hicri Sezen Meydanı ve Cumhuriyet Parkı gibi belediyemize ait kafelerde çayı 7,5 TL’den hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi. Kurt, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlarımızın ekmek masrafını hafifletmek amacıyla Emek, Erenköy, 75. Yıl, 71 Evler ve Yeni Sofça Mahallelerinde İMECE Fırınları kurduk. Hemşehrilerimiz burada kendi ekmeklerini pişirerek önemli bir maliyet yükünden kurtuluyor” açıklamasında bulundu.

Kadın ve çocuklar için eğitim ve sosyalleşme fırsatları

Kadınların ve çocukların mutluluğunu ön planda tutarak 9 tam zamanlı kreş, 1 yarı zamanlı engelsiz kreş, 7 oyuncak kütüphanesi ve 1 oyun otobüsü hizmete sunduklarını vurgulayan Kurt, “Bu kreşlerde çocuklarımız laik, bilimsel ve demokratik bir okul öncesi eğitim alıyor. Kadınlar ise çocuklarını güvenle bırakarak işe gidebiliyor veya sosyalleşebiliyor. 17 mahallede bulunan 18 halk merkezi, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen atölyelere ev sahipliği yapıyor. Kadınların bu atölyelerde ürettikleri ürünleri satabilmeleri için imkânlar sağlıyoruz. Ayrıca, kadın istihdamını teşvik etmek ve tasarruf sağlamak amacıyla Tekstil Atölyesi’ni açtık ve daha sonra bunu Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’ne dönüştürdük. Bu merkezde belediye personelimizin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf sağladık ve diğer belediyeler için de iş kıyafetleri üretmeye devam ediyoruz. Seyitgazi, Mahmudiye, Bilecik, Çifteler, Alpu, Afyon Evciler, Muğla Köyceğiz, Burdur Yeşilova, Artvin Hopa ve Kemalpaşa, Eskişehir Büyükşehir ESTRAM ve Bozüyük Belediyesi personelleri için iş kıyafetleri ürettik” dedi.

“Turizm ve ekonomi alanında yeni adımlar atacağız”

Gelecek dönemde katılımcı demokrasiyi daha da güçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Kazım Kurt, “Sosyal belediyecilik anlayışımızı geliştirerek, hemşehrilerimizin yaşamına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Turizm ve ekonomi alanında da yeni adımlar atarak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile büyük bir otomobil yarış pisti yapımını gerçekleştireceğiz. Yine Vadişehir’de Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ve Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin de olduğu alana Alzheimer Merkezi yapıyoruz. Alzheimer Merkezinin inşaatına başladık, en kısa sürede hizmete alacağız. Odunpazarı’nı daha yaşanabilir, daha eşit ve daha dayanışmacı bir kent haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.