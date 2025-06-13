Beylikova’da değişim ve kalkınma için ilk adımlar atıldı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Göreve gelir gelmez ilk icraatlarının odağında vatandaşların uzun süredir talep ettiği değişikliklerin yer aldığını açıklayan Hakan Karabacak, “Belediye binasında bulunan tabelaya T.C. ibaresi ekledik, ilçe pazarının kuruluş gününü yeniden Cuma olarak düzenlendik. Beylikova’nın tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara da hız verdik. Belediyemize ait tarlalarda arpa, yağlık ayçiçeği, mısır ve nohut ekilişi gerçekleştirildi. 2025 yılı için de yine aynı ürünleri ekmek üzere arazilerimiz ekilişe hazır hale getirildi. Sulama barajı aracılığıyla 30 bin dekar araziye tarımsal su sağlanırken, Porsuk Çayı’ndan 13 milyon metreküp su basılarak depolama tesisindeki su seviyesi 20 milyon metreküpün üzerine çıkarıldı” diye konuştu.

Sosyal ve kentsel gelişime yönelik yatırımlar hayata geçti

İlçe genelinde sosyal yaşamı iyileştirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Karabacak, “”Merhum Belediye Başkanı Hasan Tezel’in adını taşıyan bir parkı Köprübaşı Mahallesi’ne kazandırdık. Kırsal mahallelerde etkinlikler için masa ve sandalye tahsis ederken, çocuk parkları inşa ederek ve kullanılmayan sosyal tesisler yenilenerek halkın hizmetine sunduk. Belediye sosyal tesislerine bir mutfak ve 2.000 metrekarelik açık otopark ekleyerek kapasiteyi artırdık. Eğitim ve gençlere yönelik projeler kapsamında ise, 50 öğrenciye ücretsiz futbol kursu, 103 öğrenciye ise yüzme kursu imkanı sağladık. Üniversite öğrencilerine sosyal yardımlar yapılırken, ilçede yeni bir mezarlık alanı oluşturduk. Ayrıca, belediyeye yeni bir kamyonet, sinek ilaçlama makinesi, cenaze nakil aracı ve bir otobüs kazandırdık” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde birçok projenin hayat bulduğunu aktaran Hakan Karabacak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda halk ekmek satış noktalarının yanı sıra, çiftçilere ücretsiz toprak analizi hizmeti sunuyoruz. İlkokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımları yaparken, küçük üreticilere yonca balyası desteği de sağlıyoruz. Altyapı çalışmaları kapsamında ise Süleymaniye ve Dumluca arasında bulunan 15 kilometrelik yol asfaltladık. Beylikova ile Akköprü arasındaki 3 kilometrelik yolu da genişleterek asfaltladık. Ayrıca ilçemize ilçeye bağlı üç işyerini Eskişehir Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesine ücretsiz olarak tahsis ettik.”

Bunun yanı sıra, Köprübaşı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan yüzme havuzu ve aqua parkın da yeniden hizmete açılması için çalışmalar sürdüğü bilgisini paylaşan Karabacak, “Belediye meclisinde alınan tahsis kararıyla birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi projeye dahil oldu ve en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Özkan ALP’in altyapı çalışmalarını başlattığı atıl durumdaki Yalınlı (Doğrul) Hamamının üst yapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi işi bitmek üzere. Sezon başladığında halkımızın hizmetine açmış olacağız. Beylikova Belediyesi olarak vatandaşların beklentilerine hızlı yanıt veren, tarımdan sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede projeleri hayata geçiren bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek dönemde de ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen projeler hayata geçirilmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Uzun süredir atıl kalan mezbaha yenide açılıyor

Beylikova’da halkın uzun süredir talep ettiği ve atıl durumda bulunan mezbaha da yeniden hizmete açıldığını açıklayan Hakan Karabacak, “2014 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında kapatılan mezbahanın modernizasyon çalışmaları başlatıldı ve kısa sürede faaliyete geçirilmesini planlanıyoruz. Ayrıca, ilçemizde tarımsal üretimi desteklemek adına modern bir selektör binası inşa ederek çekirdek, haşhaş, nohut ve fasulye gibi tarımsal ürünlerin ayıklama, ilaçlama ve paketleme işlemlerinin yapılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.