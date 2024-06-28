Gaziantep triko sektörü Polateli OSB’de konuşlanacak

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Gaziantep Trikotajcılar Odası destekleri ile düzenlenen TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

Fuar açılışında bir araya gelen Gaziantep iş dünyası ve siyasi temsilciler ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Gaziantep’in kent ekonomisine değer katmak adına var güçleri ile çalıştıklarını kaydettiler. 4 yıl aradan sonra yeniden sektörü bir araya getiren TRIKONFEX Fuarı’nın önemine değinen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep ihracatında tekstil sektörü yüzde 36 ile ilk sırada yer almakta. Bu kent için değeri yadsınamaz olan sektöre hareketlilik kazandırmak durumundayız” dedi.

Sektör temsilcileri ile yapılan toplantılarda sorunların da sıkça konuşulduğunu söyleyen Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı, “Trikocuların yer sorunu var. Bu sorunu görmezden gelemeyiz, Polateli Organize Sanayi Bölgesi’nde sizlere yer vermeye hazırız. Hammadde ve girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor, yaşanan sıkıntılara rağmen bugün sektörü bir arada görmek, sektöre hareketlilik kazandırmak önemli. OVP’nin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Biz çok kriz gördük, çok kriz atlattık. Mevcut problemlerimizi de bir bir aşacağımıza inancım tam.”