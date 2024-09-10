Gıda sektörü Food Point ile Bursa’da buluşacak

EKONOMİ (BURSA) - Gıda sektörünün kalbinin atacağı fuarda, nitelikli yabancı alıcılar Bursalı üreticilerle bir araya gelecek. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer alacağı fuar, sektörün yeni pazarlara açılmasını ve firmaların ihracatını güçlendirmesini hedefliyor. Fuarda yurt içinden de market zincirlerinin satın alma ekipleri Bursalı firmalarla bir araya gelecek. Dondurulmuş meyve, sebze, unlu mamüller, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, hazır yemek, organik gıda, temel gıdalar, paketli gıda, dondurulmuş balık ürünlerinin üretimi ve ihracatı, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin-pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat, salça, turşu, limonata, meyve suyu, su ile sütlü tatlı üretiminde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra gıda teknolojileri alanında da çok sayıda firma fuara katılacak.