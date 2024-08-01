'İhracat değeri inovasyon ve markayla yükselir'

TARSUS / EKONOMİ

Tarsus Ticaret Borsası’nın (TTB) olağan yönetim kurulu toplantısında, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 6 aylık ihracat rakamları değerlendirildi.

Kur politikası, sert rekabet ortamı, fiyat savaşları, mevsimsellik ve ucuz ürünlere yönelme nedeniyle yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artan ihracatın kilo başı değerinin 1.57 dolardan 1.42 dolara gerilediğini belirten TTB Başkanı Mustafa Teke, üretim için harcanan emek ve hammaddeye rağmen az kazanç elde edildiğini vurguladı.

Yüksek ve nitelikli ihracat geliri için markalaşmanın önemine dikkat çeken Mustafa Teke, “Bunun için çok daha fazla Ar-Ge, inovasyon ve marka yatırımı yapılması gerektiğini biliyoruz. İhracat değeri markayla yükselir. Ar-Ge bir maliyet değil, şirketin geleceğine yönelik yatırımdır. Marka ise rekabet avantajı kazandıran en önemli maddi olmayan değerdir. Bugün artık bu konuda ciddi bir bilinç oluşturulması gerekiyor. Uluslararası arenada rekabet edebilmek için markalarımız olmak zorunda” dedi.