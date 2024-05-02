İtalyan Questa Türkiye’ye Eskişehir’den açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İtalyan ve Türk kültürünün harmanlandığı bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Questa Hotel Eskişehir Genel Müdürü Cem Lale, “Marka güvenilirliğimiz ve 30 yıla tekabül eden ‘know how’ ile konsept otel işletmeciliği anlayışımızı birleştiriyoruz. Son teknoloji sistemlerini çatımız altına alarak otel işletmeciliği hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

İtalyan ve Türk gelenekleri ile kültürlerini birleştirerek sunmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Lale, “Örneğin Türk kahvesi ve kapuçino ya da pide ve pizza gibi her iki kültürü de yansıtan bir yiyecek içecek kültürü sunuyoruz. Ama hepsinin temelinde ‘misafire sözümüz var’ mottosu yer alıyor” dedi.

Yakın gelecekte Questa markası altında İstanbul, Kapadokya, Bodrum destinasyonlarında ve İzmir bölgesinde 4-5 yıldız düzeyinde şehir oteli konseptinde hizmet vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Cem Lale, Türkiye’de 5 otel açtıktan sonra İtalya ve Avrupa ülkelerinde Questa markası altında otel yatırımcıları ile işletmecilik planları bulunduğu bilgisini paylaştı. Eskişehir’in gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin yanı sıra artan nüfusu ile dinamik bir şehir olduğunu kaydeden Lale, Questa Hotel olarak sağlık turizmindeki potansiyelinden dolayı Eskişehir’i tercih ettiklerini açıkladı. Cem Lale, sözlerine şöyle devam etti:

“Kentin geleceğinde hastanelerin yoğun olduğu bölgede sağlık turizmi kapsamında termal ve spa hizmetlerinin birleştirilerek hastaların tedavisinde iyi sonuçlar elde edilmesi ve otel konaklama sürelerini uzatacak bir imkanın bulunduğunu gördük. Otelimiz bu hizmeti verebilecek her türlü imkana sahiptir.”