İTB Başkanı Işınsu Kestelli: “Ekonomi yönetimi üretim kaslarımızı güçlü tutmalı”

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2025 yılı için yaptığı değerlendirmede, “Ekonomi yönetiminin, üretim kaslarımızı güçlü tutmak için önlem alması çok önemli. Çünkü Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda üretim kapasitesini doğru kullanmaya çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Ekonomide makro istikrarsızlık döneminin ardından geçen yıl girilen rasyonelleşme yolunda önemli mesafe kat edildiğini dile getiren Kestelli, “Temmuzdan bu yana ekonomik program olumlu sonuçlar veriyor. Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Cari açık hızla daralıyor. Yıllık cari açığın 10 milyar doların altına inmiş olması, enflasyon ve kur açısından umut verici. Cari açık daralırken döviz rezervleri artıyor. Kredi notumuz ve ülke risk primimizdeki iyileşme belirginleşti. 2025 yılında, enflasyonla mücadeleye kamunun ikna edici bir tasarruf inisiyatifiyle katkı vermesi, para politikasıyla doğru yönde atılmış adımların yapısal reformlarla desteklenmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması çok önemli” diye konuştu.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin raporuna işaret eden Kestelli, “Raporda, Avrupa Birliği’nin dünya ekonomisindeki payının son 30 yılda yüzde 26’dan yüzde 17’ye gerilediğini görüyoruz. Bu nedenle, tam üyelik perspektifi gereği en büyük ticari ortağımız olan AB’nin durumunu iyi analiz edip çok boyutlu bir değerlendirme yapmak şart” dedi.

Türkiye’nin üretim gücündeki aşınmaya dikkat çeken Kestelli, “Son dönemde tarım ve sanayi üretimindeki büyümenin ülkedeki toplam büyümenin altında seyretmesi, üretim kaslarımızın zayıfladığına işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin, üretim kaslarımızı güçlü tutmak için önlem alması çok önemli. Çünkü Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda üretim kapasitesini doğru kullanmaya çok ihtiyacı var. Unutmayalım ki ülkemizin küresel sistemdeki siyasi ve ekonomik gücünü demokrasimizin niteliği ve hukuk devletinin sağlamlığı belirleyecek” ifadelerini kullandı.