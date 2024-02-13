İzmir'de 4 fuar birden vitrine çıktı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

GL Platform tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen 5. Uluslararası Otel Restaurant, Cafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 5. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT), 2. Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) ve 2. Gıda Ürünleri Fuarı (Food Fair Türkiye), kapılarını aynı gün açtı.

EBSO Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ise özellikte Pack Fair Türkiye’nin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dünya ambalaj sektöründe ticari hacmin 1 trilyon dolar, Türkiye’de ise 30 milyar dolara ulaştığını söyleyen Aktaş “2023 yılında bir milyar dolar ihracata imza atan ve dış ticaret fazlası veren sektöre İzmir’in ev sahipliği yapması ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu. HORECA Fair ve HORECA EDT ile Food Fair Türkiye’nin de bu açıdan sektörün en önemli paydaşları olduğunu hatırlatan Akdaş “İzmir tüm bu sektörün iş birliğiyle daha da yukarıya çıkacaktır” dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen de kentin, ihtisas fuarları için cazibe merkezi olduğunu söyledi. Ayrıca katılımcı firmalara seslenen İşleyen, Oda olarak stand desteklerini metrekare üzerinden yüzde 150 artırdıklarını belirterek başvuru çağrısı yapı.

400 marka yer aldı

Öte yandan sektörün buluşma noktası fuarda otel tekstili, mobilyaları, ambalaj, gıda, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan yaklaşık 400 marka yer aldı. Fuarın ilk günü ikili iş görüşmelerine sahne oldu. Ticaret Bakanlığı organizasyonunda alım heyetleri fuar katılımcılarıyla bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ile Balkan ülkeleri, İtalya, İspanya, Amerika, Yunanistan, Azerbaycan, Irak, Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya başta olmak üzere 20 ülkeden katılımın gerçekleştiği iş görüşmeleri 4 gün boyunca sürecek. Fuarın ikinci gününe ise Sevgililer Günü’ne özel “Çikolata Aşkına” etkinliği damga vuracak.